Škriniara prekvapil tréner Interu: Nečakal som, že k takej situácii príde

Národný tím čaká zápas proti Česku.

11. okt 2018 o 13:19 Pavol Spál

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rozhovor pre denník SME: Národný tím Slovákov čaká v sobotu o pätnástej hodine v Trnave súboj Ligy národov proti Česku. Aj MILAN ŠKRINIAR priznáva, že to nebude obyčajný zápas. Bol v dobre nálade, neustále sa usmieval.

Narodili ste sa až dva roky po rozdelení Československa. Nakoľko je to pre vás špecifický súboj?

„Pochopiteľne, že je to iný zápas ako obyčajný. Jednoducho derby. Rivalita medzi Slovenskom a Českom je tu vždy, či už ide o futbalový alebo hokejový zápas. Vnímam to ja, vnímajú to ľudia.

Prečítajte si tiež: Škriniar sa môže stať najdrahším obrancom všetkých čias

Myslím si však, že v minulosti bola táto rivalita o niečo väčšia. Teším sa na atmosféru, po dlhšom čase môžeme povedať, že bude vypredaný štadión v Trnave, v čo veríme.

Počuli sme, že bolo viac žiadostí ako je kapacita, ľudia sa nezmestia na štadión. Je to super, že príde toľko divákov. Určite to bude krásne. Myslím si, že aj začiatok duelu je dobrý pre ľudí – hrá sa o tretej popoludní. Navyše má byť pekné počasie.“

Česi nastúpia prvýkrát pod vedením nového trénera Jaroslava Šilhavého. Akú to hrá rolu?

„Hráči sa budú chcieť ukázať. Nemyslím, že výrazne zmenia systém, aj keď môže sa stať všeličo.“

Kto z Čechov je najnebezpečnejší?