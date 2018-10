Spoločný tím Čechov a Slovákov by bol futbalový obor, tvrdí česká legenda

Analýza denníka SME: /v článku nájdete/ Ako hlasovali jednotliví novinári a odborníci?

Ako by vyzerala spoločná súčasná zostava Československa?

Mali by prevahu Slováci alebo Česi?

Aký typ slovenského hráča chýba Čechom?

Československo by malo v súčasnosti na jednom poste až troch vynikajúcich hráčov. O ktorý post ide?

ŽILINA. „Veľmi má mrzí rozdelenie Československa. Ublížilo nám to ľudsky aj vo futbale. To je hlúpa politika. Nedám dopustiť na mojich slovenských kamarátov,“ povedal pre SME bývalý československý reprezentant Ladislav Vízek.

Od rozdelenia Československa uplynulo 25 rokov. A blíži sa sté výročie jeho vzniku.

Vízek tvrdí, že dnes by Slováci a Česi spolu vytvorili extrémne silný tím. „Bol by to obor, ktorý by sa pravidelne dostával na všetky veľké turnaje,“ zasníval si Vízek.