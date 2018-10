Valverdeho podráždili médiá otázkami o dopingovej kauze: Je to hlúpe

Nahnevaný Valverde odvetil, že na toto odpovedať nebude.

11. okt 2018 o 14:35 SITA

TURÍN. Španiel Alejandro Valverde v dúhovom drese majstra sveta skončil na treťom mieste v stredajšej cyklistickej klasike Miláno - Turín (200 km), ale v cieli mal po nálade.

Šampióna pretekov s hromadným štartom z nedávnych MS v rakúskom Innsbrucku sa prítomní žurnalisti spýtali na jeho účasť v neslávne známej "Operación Puerto", keď pred 12 rokmi v dopingovej sieti lekára Eufemiana Fuentesa uviazli desiatky elitných, zväčša španielskych cyklistov.

"Na Opeación Puerto sa ma nepýtajte. To je voda tečúca pod mostom. kto sa ma na to pýta, asi nevie, čo so sebou. Je to hlúpe," podráždene reagoval Valverde na webe Cyclingnews.

Čo je Operación Puerto?

Operación Puerto je krycí názov španielskej polície pre rozsiahlu antidopingovú raziu z roku 2006, ktorá mala usvedčiť lekára Eufemiana Fuentesa z poskytovania dopingu špičkovým športovcom, najmä cyklistom.

Počas razie v jednej z jeho rezidencií našli tisícky dávok anabolických steroidov, stovky zakázaných krvných produktov a tiež prístroje určené na manipulácie s nimi.

Jeden zo zaistených krvných vakov sa spájal práve s Valverdeho menom, čo sa však nikdy nepodarilo spoľahlivo vyšetriť.

Na konci roka bol oficiálne očistený španielskou jurisdikciou.

Trestu sa nevyhol

Valverde, vtedy člen tímu Caisse d'Epargne–Illes Balears, sa napokon nevyhol trestu za doping. Spájal sa s Tour de France 2008, ale nútene pauzoval až v sezónach 2010 a 2011.

“ Som veľký milovník cyklistiky. Samozrejme, je potrebná aj kvalita. Je to niečo, s čím sa musíte narodiť a nie si to neskôr vyrobiť. „ Alejandro Valverde

Talianom sa nepáčila jeho vzorka DNA, ktorú mu odobrali na základe krvného obrazu počas voľného dňa a porovnali ju s tou, ktorú zaistili vo vaku s krvnou plazmou dva roky predtým pod jeho menom počas Operación Puerto.

Na základe toho mu Taliansky olympijský výbor zakázal súťažiť na talianskom území.

Po dlhom období právnických prieťahov mu napokon uložili celosvetový trest od roku 2010, ktorý na žiadosť Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) a Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) potvrdil až Športový arbitrážny súd (CAS).

Milovník cyklistiky

V roku 2012 sa očistený Valverde vrátil do diania ako člen toho istého tímu, ale už pod názvom Movistar, a odvtedy zažíva druhú cyklistickú mladosť.

Celkovo 62 víťazstiev zaznamenal od roku 2012 a až 25 z nich v posledných dvoch sezónach vrátane čerstvého titulu majstra sveta, ktorého sa dočkal vo veku 38 rokov a 5 mesiacov ako druhý najstarší v histórii.

Znamenitý vrchár sa zaradil aj do klasikárskej špičky, keď v pokročilom cyklistickom veku štyrikrát ovládol belgické jednorazové preteky Valónsky šíp a dvakrát triumfoval aj na prestížnom monumente Liége-Bastogne-Liége.

Na otázku, v čom tkvie podstata jeho úspechov v neskoršom veku, jeden z najväčších cyklistických univerzálov odpovedal:

"V mojom entuziazme. Som veľký milovník cyklistiky. Samozrejme, je potrebná aj kvalita. Je to niečo, s čím sa musíte narodiť a nie si to neskôr vyrobiť."

Valverde sa po prvý raz predstavil v drese majstra sveta v utorkových 212 km dlhých jednorazových pretekoch Tre Valli Varesine, kde skončil pätnásty.

O deň neskôr na už spomenutom podujatí Miláno - Turín finišoval ako tretí a v sobotu nebude chýbať na štarte posledného monumentu sezóny Okolo Lombardska.