Kozák: V zostave mám jasno, nový tréner nás neprekvapí

Tréner slovenskej reprezentácie avizuje, že fanúšikovia sa majú na čo tešiť.

12. okt 2018

TRNAVA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák nemá pred sobotňajším zápasom 1. skupiny B-divízie európskej Ligy národov proti Česku problémy so skladaním zostavy.

Nebude to o taktike

"Čo sa týka zdravotného stavu, počas celého zrazu všetci hráči absolvovali plnú záťaž. Zostavu už dlhšie nosím v hlave, o zostave mám jasno," povedal kouč tímu SR v piatok na oficiálnej predzápasovej tlačovej konferencii.

Keďže duel v Trnave na Štadióne Antona Malatinského je vypredaný (hrá sa o 15.00 h), v sobotu na tribúnach bude výborná atmosféra.

"Na zápas sa tešíme nielen my, ale aj všetci fanúšikovia. Môže to byť atraktívny duel, pretože obidva tímy potrebujú víťazstvo. Nebude to až tak takticky zviazaný zápas, ale rozhodne sa na ihrisku," pokračoval skúsený slovenský kouč.

Momentka zo zápasu proti Ukrajine. (zdroj: TASR)

Zápas s osobitým čarom

Ján Kozák si pred domácim duelom proti ČR zaspomínal na svoje účinkovanie v Česku.

"Na pôsobenie v Dukle Praha mám len tie najkrajšie spomienky, mal som tam možnosť hrať s výnimočnými hráčmi. Boli to krásne dva roky, rovnako aj v reprezentácii s niektorými z nich. Blížiaci sa zápas vnímam ako derby s osobitným čarom," povedal tréner A-tímu SR.

K vývoju v 1. skupine B-divízie Ligy národov doplnil: "Skupina je veľmi vyrovnaná a taký bude aj sobotňajší zápas. Obaja súperi musia vyhrať, ak ešte chcú potrápiť Ukrajinu."

Slovenský tréner nevníma ako nevýhodu, že sobotňajšieho súpera nevidel hrať pod vedením nového trénera Jaroslava Šilhavého. "Neverím, že by nás prekvapil," dodal.