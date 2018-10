Poprad porazil majstra a vyhral tretíkrát po sebe. Zvolen zničil Žilinu deviatimi gólmi

Hlasy po zápase:

Peter Bartoš, asistent trénera HC Košice: "Je to paradox, že tréner zdolaného tímu chváli svojich hráčov a my sme vyhrali, no pochváliť sa môžeme iba za prvých 18 minút zápasu. Dovtedy všetci hráči dodržiavali veci, ktoré sme si povedali na porade. Od stavu 2:0 sme súperovi dovolili streliť dva góly. Namiesto toho, aby sme udržali tento stav, sme dostali góly a naša herná disciplína upadla. Sme radi za tri body."

Anton Tomko, tréner MHk 32 Liptovský Mikuláš: "Netajím, v Košiciach sme chceli získať aspoň jeden bod. Boli sme k tomu blízko, no musím povedať, že ak všetci naši hráči neprídu pripravení psychicky či korčuliarsky, tak ťažko v Košiciach vyhráme. Bolo to vidieť v prvej tretine, keď jedna formácia dvakrát nezvládla situáciu a dostala dva góly. Marek Uram nás vrátil kontaktným gólom do zápasu, to nás nakoplo a v druhej tretine sme v niektorých fázach boli lepším tímom. V tretej sme si chceli dávať pozor na fauly. Jeden takzvaný faul však rozhodol, keď Košice dali gól na 3:2. Z Košíc odchádzame zdolaní, no hráčom nemám čo vyčítať. Snažili sme sa o dynamický hokej, hrali sme organizovane a v pohybe. Hráčov môžem pochváliť."