Slovensko má prvú medailu z mládežníckych OH, Pecsuková získala striebro

Kajakárka si pri odovzdávaní medaily aj poplakala.

13. okt 2018 o 7:39 TASR

BUENOS AIRES. Reprezentantka v kanoistike Katarína Pecsuková získala pre Slovensko prvú medailu na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires.

V šprinte kajakárok vybojovala striebro.

Pecsuková odštartovala súťaž H2H výborne a v prvých dvoch jazdách dosiahla zhodne druhý najrýchlejší čas, keď zaostala iba za juniorskou majsterkou sveta Maďarkou Eszter Rendessyovou.

Vo štvrťfinále potom vyradila domácu Rebecu D'Estefanovú a v semifinále aj Nemku Ginu Zintovú. Až vo finále vyraďovačky potom nestačila na Rendessyovú.

Informoval portál olympic.sk.

K1 šprint (H2H) dievčat: 1. Eszter Rendessyová (Maď.)

(Maď.) 2. Katarína Pecsuková (SR)

(SR) 3. Stella Šuchanovová (Kaz.)

(Kaz.) 4. Gina Zintová (Nem.)

"Cítim sa veľmi dobre. Bohužiaľ, mala som tam majsterku sveta a tá ma predbehla. Aktuálne je Rendessyová nedostihnuteľná a ešte nejaké dva roky aj bude," povedala Pecsuková vo videu na facebookovej stránke Slovenského olympijského tímu.

"Stáť na stupňoch víťazov bolo dojímavé, plakala som, hoci to nebolo až tak vidieť. Počas pretekov som sa cítila dobre, pri prvom štarte možno nie až tak, ale pri predposlednom a poslednom štarte veľmi dobre. Do finále by som sa chcela dostať aj v slalome, uvidíme, či sa mi to podarí," dodala.

V šprinte kajakárok sa predstavila aj druhá Slovenka Emanuela Luknárová, tá sa však potrebovala v súťaži iba zúčastniť, aby mohla štartovať aj v slalome.

"Pre mňa je dôležitý slalom, ktorý bude v pondelok a v utorok. Aby som mohla v pondelok vyštartovať, musela som aj dnes štartovať a dôjsť do cieľa," vysvetlila Luknárová.

"Som spokojný. Hlavné je, že došla obe jazdy. Teraz bolo dôležitejšie aby nepostúpila, aby si mohla oddýchnuť do ďalších bojov," povedal tréner Patrik Gajarský.

