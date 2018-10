Povinnú jazdu zvládli. Slováci musia vyhrať ešte kľúčový duel a spoliehať sa aj na iných

Mladíci si poradili s Estónskom.

13. okt 2018 o 10:01 SITA

DUNAJSKÁ STREDA. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvládli povinnú jazdu pred kľúčovým duelom kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie, ktoré sa uskutočnia v Taliansku a v San Maríne.

V domácom prostredí na ihrisku dunajskostredskej MOL Arény zdolali rovesníkov z Estónska 2:0 gólmi Erika Jirku a Tomáša Vestenického a v rámci skupiny sa posunuli na druhé miesto tabuľky.

Pod vedením nového trénera Adriána Guľu mladíci triumfovali aj v treťom zápase a celkovo ťahajú šnúru piatich víťazstiev v medzištátnych súbojoch.

Jirka sa bál, že netrafí bránu

Mladým Slovákom vyšiel vstup do duelu, keď skórovali už v 36. sekunde. Estónsky brankár sa dostal pod tlak pri rozohrávke a odkopom trafil iba Tomáša Vestenického, od ktorého sa lopta odrazila pred odkrytú sieť.

Tam rýchlo pribehol krídelník Erik Jirka a z tesnej blízkosti nezaváhal.

"Bolo dôležité, aby sme zvládli začiatok zápasu, zdvihli si sebavedomie a nadviazali na predchádzajúci kvalifikačný duel proti Islandu. Na trávnik sme išli s tým, aby sme strelili rýchly gól, čo sa nám aj podarilo," povedal 21-ročný Jirka.

"Tréner nás vždy nabáda k tomu, aby sme z krídelných pozícii napádali súpera. Počúvol som jeho pokyny a chvalabohu som skóroval. Trochu som sa bál, že netrafím bránu, ale skončilo to tam," doplnil.

Pomohla im polčasová prestávka

Domáci v úvodných dvadsiatich minútach kontrolovali loptu aj hru, ale nedostávali sa do šancí. Naopak, súper sa postupne osmelil a nebol ďaleko od toho, aby vyrovnal.

Najväčšiu šancu pobaltského tímu spálil v 29. minúte Markus Poom. Slovákom pomohla až polčasová prestávka. Po nej na ihrisku dominovali a nedopustili žiadne komplikácie.

"Trochu sme ubrali a súperovi sme ponúkli príležitosti. Našťastie, ustáli sme to a po prestávke sme hrali svoju hru," prezradil Jirka.

"Tréner nám v šatni povedal, aby sme viac využívali krídelné priestory a častejšie centrovali do šestnástky. Napokon sme pridali sme druhý gól a radujeme sa z víťazstva," vyjadril sa futbalista Spartaka Trnava, ktorý sa od januára stane kmeňovým hráčom srbskej Crvenej zvezdy Belehrad.

Za tlak súpera si môžu sami

Slovenskí reprezentanti v úvode druhého polčasu prevýšili Estóncov. Dvakrát namierili do žrde a v 58. minúte pridali upokojujúci gól na konečných 2:0.

Postaral sa oň Tomáš Vestenický, ktorý zužitkoval prudký center Lukáša Haraslína zo štandardnej situácie a nasmeroval loptu za bezmocného Matveia Igonena.

“ Ideme od zápasu k zápasu. Je pekné doma zvíťaziť nad Estónskom, ale súboj v Severnom Írsku bude zase o niečom inom. „ Erik Jirka, slovenský futbalista

"Ako útočník si vždy nabieham na bližšiu zrď. Center som jemne lízol kopačkou a pomýlil som tým brankára," vysvetľoval Vestenický, ktorý sa presadil v druhom kvalifikačnom súboji za sebou.

"Estónsko má síce v tabuľke iba jeden bod, ale je to nepríjemný súper. Už v prvom vzájomnom dueli ukázali, že majú svoju kvalitu a potvrdili to aj dnes. Môžeme si za to sami, že súper po našom úvodnom góle prebral iniciatívu. Slabo sme ho dotláčali, možno sme sa trochu zľakli, ale v druhom polčase sme už kontrolovali hru a diktovali tempo," zhodnotil zakončovateľ FC Nitra.

Musia sa spoliehať aj na ostatných

Víťazstvo Slovenska nad Estónskom z hľadiska postupových šancí nič neriešilo, pretože pobaltský výber obsadí v skupine posledné miesto a body proti tímom z chvosta tabuľky sa do boja o barážovú miestenku nijak nepremietnu.

Zverenci trénera Guľu sú po deviatich dueloch na druhom mieste skupiny, ale v tabuľke druhých tímov im patrí až šiesta pozícia, pričom šancu postúpiť na kontinentálny šampionát si zabezpečia iba štyri najlepšie celky.

V nasledujúcich dňoch sa preto musia spoliehať na priaznivé výsledky z ostatných skupín a zároveň potrebujú v utorok 16. októbra o 20.30 h zdolať v Belfaste Severné Írsko.

"Ideme od zápasu k zápasu. Je pekné doma zvíťaziť nad Estónskom, ale súboj v Severnom Írsku bude zase o niečom inom. Víťazstvo si môžeme užívať maximálne deň a od nedele sa budeme pripravovať na ďalšieho súpera. Bude to odlišný futbal. Očakávam hru vo vysokom tempe, ani jedno z mužstiev si nedaruje priestor na ihrisku," predpovedal Jirka.

Severní Íri zdolali aj Španielov

Slováci sa o kvalitách výberu z Britských ostrovov presvedčili už v úvodnom vzájomnom meraní síl. Vlani v septembri triumfovali v Poprade len tesne 1:0, keď sa presadil Laszló Bénes.

Severní Íri navyše v ostatných troch vystúpeniach nespoznali chuť prehry a zvládli aj ťažké duely na ihrisku Španielska či Islandu, kde získali zhodne tri body.

"Hráči Severného Írska sú veľmi dobre stavaní, a tak budú náročné predovšetkým osobné súboje. Takisto majú aj svoju futbalovú kvalitu. Pred každým zápasom sú šance 50 na 50, ale my pôjdeme do stretnutia odhodlaní a s cieľom, že chceme postúpiť do baráže," dodal Vestenický.