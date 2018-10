Celkové prvenstvo v skupine by bolo senzáciou. Ako Slovensko podľahlo Česku

Pozrite si momentky zo zápasu.

13. okt 2018 o 18:54 Jozef Jakubčo, Igor Dopirák

video //www.sme.sk/vp/37090/

TRNAVA. Ak by Slovensko vyhralo svoju skupinu v Lige národov, bola by to senzácia. Po dvoch odohraných stretnutiach totiž nezískalo ani bod.

Po prehre na Ukrajine 0:1 nestačili slovenskí futbalisti ani na Čechov. Na vypredanom štadióne v Trnave prehrali 1:2.

Na fotografiách Jozefa Jakubča zo SME a taktiež agentúr TASR a SITA si môžete pozrieť, ako duel prebiehal.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Česko pohľadom Jozefa Jakubča zo SME (Liga národov 2018/2019)

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Česko pohľadom agentúrnych fotografov (Liga národov 2018/2019)