Druhý zápas, druhá prehra. Slováci dostali rozhodujúci gól v čase, keď boli lepší

Správu aktualizujeme o reakcie hráčov a trénerov

TRNAVA. Českí futbalisti si po zápase aj zatancovali, Slováci odchádzali z ihriska smutní. Nevyšiel im ani druhý zápas v Lige národov.

Po Ukrajine (0:1 vonku) prehrali aj doma s Českom, tentoraz 1:2.

Nebol to Dudov zápas

Nebol to Dudov zápas

Nebol to Dudov zápas

Nebol to Dudov zápas

Nebol to Dudov zápas

Nebol to Dudov zápas

Nebol to Dudov zápas

Nebol to Dudov zápas

Nebol to Dudov zápas

Tréner Slovákov Ján Kozák našiel v zostave miesto aj pre ofenzívneho stredopoliara Ondreja Dudu, ktorý má v nemeckej Bundeslige skvelú formu.

Iba medzi náhradníkmi zostal Vladimír Weiss. Jeho post zaujal Juraj Kucka, ktorý je skôr defenzívnym stredopoliarom.

Duda behal na veľkom priestore, neustále si pýtal loptu, ale nebol to jeho zápas.

Slováci boli síce aktívnejší a dominovali v držaní lopty, ale proti dobre organizovanej českej obrane sa ťažko presadzovali. Kombinácia viazla, často kazili aj jednoduché lopty. Chýbal moment prekvapenia.

S výnimkou Stanislava Lobotku sa v prvom polčase nedokázali presadiť individuálne.

Česi nastúpili prvýkrát pod vedením nového trénera Jaroslava Šilhavého a dopredu sa príliš netlačili. Skôr vyčkávali vzadu a snažili sa vyťažiť z rýchlych brejkov. A tento zámer im vyšiel.

Čechov dostal do výhody Michael Krmenčík, ktorý sa perfektne uvoľnil a prekonal brankára Martina Dúbravku.