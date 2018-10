Henry sa vracia do klubu, v ktorom začínal. Stal sa hlavným trénerom AS Monako

Francúzska legenda nahradila odvolaného Jardima.

13. okt 2018 o 11:33 (aktualizované 13. okt 2018 o 11:49) TASR

MONTE CARLO. Novým trénerom francúzskeho futbalového klubu AS Monako sa stal Thierry Henry. Bývalý útočník a majster sveta z roku 1998 podpísal s účastníkom Ligue 1 zmluvu do júna 2021.

Henry nahradil na lavičke odvolaného Leonarda Jardima, ktorý viedol klub od júna 2014. AS sa v prebiehajúcej sezóne nedarí, po deviatom kole figuruje monacký klub až na osemnástom mieste ligovej tabuľky, keď získal iba šesť bodov.

V klube začal profesionálnu kariéru

Štyridsaťjedenročný Henry doteraz pôsobil ako asistent trénera Roberta Martineza pri belgickom národnom tíme, ktorý spolu doviedli na tohtoročných MS v Rusku k bronzu.

“ Neviem sa dočkať chvíle, keď sa stretnem s mojimi zverencami a začneme spolu pracovať. „ Thierry Henry, nový tréner AS Monako

Práve v Monaku odštartoval v roku 1994 svoju profesionálnu hráčsku kariéru, o tri roky neskôr pomohol mužstvu k zisku titulu v Ligue 1.

Za AS hral až do roku 1999, potom strieľal góly za Juventus Turín, Arsenal Londýn, FC Barcelona a New York Red Bulls. Svoj prvý angažmán v úlohe hlavného trénera odštartuje oficiálne v pondelok.

"Ďakujem predstaviteľom AS za to, že mi dali možnosť trénovať klub, ktorý je pre mňa taký výnimočný. Som veľmi šťastný, že sa vraciam späť do Monaka a som odhodlaný naplniť naše ciele. Neviem sa dočkať chvíle, keď sa stretnem s mojimi zverencami a začneme spolu pracovať," citovala Henryho agentúra AP.

Chcelo ho Bordeaux

Henry sa stal ďalším bývalým francúzskym reprezentantom a členom zlatého tímu z MS 1998, ktorý sa vydal na trénerskú dráhu.

Nasledoval kroky niekdajších spoluhráčov Laurenta Blanca, Didiera Deschampsa, Patricka Vieiru či Zinedina Zidana.

V lete odmietol ponuku Girondins Bordeaux, uvažovalo sa o ňom aj ako o novom trénerovi Aston Villy, kým birminghamský klub neangažoval Deana Smitha.

Napokon si zvolil trénerskú stoličku v trápiacom sa Monaku.

"Thierry si je vedomý náročnej úlohy, ktorá ho na novom poste čaká. Nevie sa dočkať chvíle, keď začne pracovať. Môže počítať s našou dôverou, budeme ho plne podporovať v tom, aby vniesol do tímu novú dynamiku," uviedol na adresu Henryho viceprezident AS a predseda predstavenstva Vadim Vasiliev.