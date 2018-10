Proti Slovákom kraľoval. Bola to divočina, ospevujú Česi svojho hrdinu

Český kapitán prihral na oba góly.

14. okt 2018 o 16:45 Pavol Spál

TRNAVA. V americkej Major League Soccer (MLS) zarába 1,7 milióna dolárov, čo je viac ako trebárs slávny Švéd Zlatan Ibrahimovič.

Čech Bořek Dočkal sa zhruba pred rokom zbalil a z jedného dňa na deň prestúpil do čínskeho HN Jianye. Sparta Praha zaňho inkasovala 8,5 milióna eur.

Vo februári sa presunul na hosťovanie do klubu Philadelphia Union. A plní si americký sen.

Strelil päť gólov a so 17 prihrávkami je najlepším asistentom celej MLS.

A v sobotu svoju najväčšiu prednosť ukázal aj v zápase Ligy národov proti Slovákom. Prihral na dva góly, aj preto Česi vyhrali 2:1.

Takého Česi potrebovali

„Bořek je najsilnejšou osobnosťou, akú máme. Je to sebavedomý hráč, ktorý je nielen skvelým futbalistom, ale aj vodcom, ktorý nám veľmi pomohol," pochvaľoval si Šilhavý.

Nový tréner reprezentácie spravil z Dočkala kapitána iba vo štvrtok večer. Všetci hráči to odsúhlasili.

Pritom za Karla Jarolíma, predošlého trénera, Dočkal v reprezentácii v posledných dvanástich mesiacoch nebol. Naposledy hral v októbri 2017 zápas proti San Marínu (5: 0).

„Takého hráča český národný tím potreboval, vie dať perfektnú finálnu prihrávku, dokáže prejsť jeden na jedného," vyhlásil Michael Krmenčík.

Hlavné slovo v kabíne

Útočník Plzne ako prvý využil perfektný Dočkalov pas.

„Proti Slovákom uprostred ihriska Dočkal kraľoval. Čo tam predvádzal, to bola divočina. Zobral to do svojich rúk,“ dodal Krmenčík.

Dočkal mal hlavné slovo aj pred zápasom, keď Čechov svojím prejavom motivoval.

„Potrebovali sme nový náboj a dostali sme ho. Tím žije, dostal druhý dych a ja dúfam, že budeme úspešní, "pridal Krmenčík.

Hlavný hrdina zápasu však brzdí českú eufóriu „ Zase nebuďme naivní, že sme jedným zápasom všetko zlomili a naštartovali novú éru,“ uzavrel Dočkal.