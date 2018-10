Zvolen vyhral siedmykrát v rade, Košice porazil v súboji o prvé miesto

Hlasy po zápase:

Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov: "Za stavu 3:0 sme si mysleli, že už je hotovo. Škoda neuznaného gólu a trestného strieľania. Mohli sme súpera zlomiť, no nestalo sa. Naopak, súper dal góly po našich chybách. Bolo to dramatické až do konca zápasu. Podvedomie zafungovalo, ale na druhej strane, takéto víťazstvo si veľmi cením. Opäť sa ukázalo, že každý zápas je iný. Chýbali mi lepší pohyb a rýchlejšie riešenie herných situácií. To sa týka aj šancí, ktorých sme mali neúrekom. Chcem pochváliť súpera, že aj napriek tomu, že prehrával 0:3, nezlomil sa a bojoval do konca."

Gergely Majoross, tréner MAC Budapešť: "Veľmi ťažko si zvykáme na to, že musíme hrať tri zápasy do týždňa v takomto tempe. Často sa nám stáva, že súper nám odskočí hneď na začiatku a potom sa nám to ťažko doťahuje. Už nás to začína trochu frustrovať, že napriek veľkej snahe odchádzame od súperov bez bodu."