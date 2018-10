Hanckov konkurent poslal Poľsko do B-divízie. Víťazný gól venoval zosnulému Astorimu

Taliansko vyhralo v Poľsku.

15. okt 2018 o 8:20 SITA

CHORZÓW. Futbalisti Talianska ukončili viac ako ročné čakanie na víťazstvo v súťažnom stretnutí.

Talianska reprezentácia triumfovala v nedeľňajšom stretnutí 3. skupiny A-divízie európskej Ligy národov 2018/2019 v Chorzówe nad domácimi Poliakmi tesne 1:0.

Predtým sa Taliani v "ostrom" zápase tešili z výhry ešte 9. októbra 2017 v kvalifikácii MS 2018, keď v Albánsku zvíťazili taktiež 1:0.

Mancini: Mohli sme skórovať skôr

Odvtedy prešlo desať duelov a v nich jediný triumf - v májovom prípravnom dueli proti Saudskej Arábii (2:1).

"Mali sme zápas pod kontrolou a mohli sme skórovať už oveľa skôr," povedal podľa agentúry AP kouč hostí Roberto Mancini.

Taliani boli blízko gólu už do prestávky, keď Lorenzo Insigne trafil konštrukciu domácej bránky, ale úspešní mohli byť napokon aj Poliaci.

Pri hosťoch stála šťastena hlavne pri šanciach Kamila Grosického a Arkadiusza Milika.

Keď už to vyzeralo na ďalší nerozhodný výsledok medzi týmito súpermi (v septembri v Bologni sa zápas skončil 1:1, pozn.), v 93. min sa po rohovom kope presadil ľavý bek Cristiano Biraghi a zaznamenal víťazný gól.

Biraghi je jednotkou na poste ľavého obrancu v talianskej Fiorentine. Do tímu mu pred sezónou pribudol konkurent v podobe slovenského reprezentanta Dávida Hancka.

Gól venoval Astorimu

Pre kapitána AC Fiorentina to bola premiérový reprezentačný gól.

"Ak by sa to skončilo 0:0, bolo by to nespravodlivé. Hrali sme veľmi dobre, ale stále vidím priestor na zlepšenie. Vo futbale je potrebný čas a tvrdá práca, kúzla neexistujú," doplnil Mancini.

Hrdina tímu z Apeninského polostrova Biraghi si pri svojom zásahu spomenul na niekdajšieho spoluhráča z Florencie Davideho Astoriho, ktorý zomrel 4. marca na zástavu srdca.

Prstami znázornil číslo 13, ktoré na drese nosil práve Astori. "Davide je mojou súčasťou. Venujem mu môj gól, pretože som tu iba vďaka nemu a ďalším, od ktorých som sa mohol učiť," skonštatoval 26-ročný Biraghi.

Milik: Zaslúžili sme si prehrať

Lídrom tejto skupiny sú naďalej majstri Európy z Portugalska (6 bodov). Taliani sa so 4 bodmi vyšvihli na 2. pozíciu, poistili si zároveň nasadenie v 1. koši pri žrebe kvalifikácie o postup na ME 2020.

Poliaci sú s jedným bodom poslední, po prehre s Talianmi majú istotu zostupu do B-divízie.

"Ak mám byť úprimný, naša hrala vyzerala veľmi slabo. Taliani to po celý čas kontrolovali. Bolí to, ale zaslúžili sme si prehrať, nezaslúžili sme si ani bod. Škoda, že sme na konci inkasovali, zvlášť zo štandardnej situácie.

Pred nami je ešte poriadne veľa práce, aby to vyzeralo tak, ako by sme chceli," povedal pre Polsat Sport neapolský útočník poľského tímu Arkadiusz Milik.