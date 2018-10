Slováci potrebujú vyhrať v Severnom Írsku. Ani to im však na postup nemusí stačiť

Musia sa spoliehať na zakopnutia súperov z ostatných skupín.

15. okt 2018 o 9:45 SITA

BELFAST. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvládli piatkový kvalifikačný duel proti Estónsku, ktoré zdolali v Dunajskej Strede 2:0, a v nedeľu ráno odcestovali do severoírskeho Belfastu.

Prečítajte si tiež: Povinnú jazdu zvládli. Slováci musia vyhrať ešte kľúčový duel a spoliehať sa aj na iných

Práve v metropole ostrovnej krajiny odohrajú v utorok o 20.30 h SELČ posledný zápas v 2. skupine kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v Taliansku a San Maríne.

Mladíci potrebujú na prienik do baráže o kontinentálny šampionát víťazstvo a zároveň sa musia spoliehať na zakopnutia súperov z ostatných skupín.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ani víťazstvo nemusí znamenať postup

Zverenci trénera Adriána Guľu momentálne figurujú na druhej priečke v skupine o bod pred Severným Írskom.

Barážové miestenky si však vybojuje iba štvorica tímov z druhých miest, pričom Slovákom momentálne patrí v konkurencii ďalších ôsmich reprezentácií až šiesta pozícia.

To znamená, že potrebujú preskočiť dvoch súperov. Slovenský výber môže ešte teoreticky predbehnúť Švédsko, Poľsko, Rusko aj Portugalsko, no na druhej strane, ani tri body zo Severného Írska ho nemusia posunúť vpred.

Na postup do baráže potrebuje zaváhanie dvoch zo štyroch spomenutých tímov.

Vavro: Nech nám praje šťastie

Do karát by mu zahrali prehra Švédska s Belgickom, remíza alebo prehra Poľska s Gruzínskom a nerozhodné výsledky v súbojoch Portugalska s Bosnou a Hercegovinou a Ruska s Rakúskom.

Prečítajte si tiež: Slováci nedopustili prekvapenie. Rozhodol gól z prvých sekúnd zápasu

"Musíme uspieť v Severnom Írsku a nech sa potom deje, čo sa má diať. Dúfajme, že šťastie, ktoré pri nás stálo na Islande alebo v Albánsku, nám bude priať aj v záverečnom dueli kvalifikácie,” povedal tesne po víťazstve nad Estónskom kapitán "dvadsaťjednotky" Denis Vavro, ktorý sa po záverečnom hvizde sťažoval na boľavý členok.

"V zápase som sa dostal do niekoľkých súbojov. Preto ma trošku bolel členok, ale už je to v poriadku. Dobre sme zregenerovali a potom sme mali tréning. Na duel so Severným Írskom budem úplne fit," doplnil stopér FC Kodaň pre web futbalsfz.sk.

Guľa má v talóne Špaleka

Vavro si musel v súboji proti Estónsku zvykať na nového kolegu v strede defenzívy, keďže do "áčka" povolaného Dávida Hancka vymenil Martin Šulek.

V Severnom Írsku sa možno objaví opäť v odlišnej stopérskej dvojici, pretože slovenský tréner uvažuje nad zmenami v zostave.

"Máme v talóne Nikolasa Špaleka alebo môžeme zmeniť zloženie obrannej línie s Michalom Sipľakom na pozícii stopéra. Ľubomír Tupta by mohol platiť na súpera svojou rýchlosťou.

Róbert Boženík je použiteľný pri vysokých loptách v prípade, že by sme potrebovali zlomiť zápas. Stratégií je viacero, ale v prvom rade potrebujeme odviesť dobrú prácu, aby sme boli úspešní," povedal Guľa.

Na lavičke sa mu darí

Rodák z Novák absolvoval na lavičke mládežníckeho národného tímu tri zápasy a vo všetkých troch sa tešil z víťazstva.

Prečítajte si tiež: Napodobnia éru Škriniara a Lobotku? Šanca na ME ešte žije

Slovenská reprezentácia do 21 rokov pod jeho vedením zdolala Taliansko 3:0, Island 3:2 a Estónsko 2:0, vďaka čomu ťahá šnúru piatich víťazstiev po sebe v medzištátnych stretnutiach.

Guľu spolu s celým realizačným tímom však čaká v utorok zatiaľ najťažšia skúška. V Belfaste sa v priamom súboji o druhé miesto v skupine postaví Slovensko nepríjemnému Severnému Írsku.

Postup Severného Írska je len teória

Severní Íri sa momentálne nachádzajú na tretej priečke v skupine so ziskom sedemnástich bodov, no ich šanca postúpiť na majstrovstvá Európy je len v teoretickej rovine.

Prečítajte si tiež: ONLINE: Sev. Írsko u21 - Slovensko u21 (sledujte online na SME.sk)

Do baráže sa môžu dostať iba v prípade vysokého víťazstva nad Slovenskom a priaznivej kombinácii výsledkov v ostatných skupinách.

"Máme kostru kádra, ktorá sa v ostatnom čase zlepšila z hľadiska futbalových schopností. Nás v realizačnom tíme to napĺňa hrdosťou, keď vidíme, ako hráči napredujú. Neradi by sme ukončili túto kvalifikáciu v negatívnom duchu," vyjadril sa pre denník Belfast Telegraph tréner severoírskej "dvadsaťjednotky" Ian Baraclough.