Ako Kozák rezignoval? Chcel skončiť hneď a tvrdil, že názor nezmení

Kováčik hovorí o odchode Kozáka.

15. okt 2018 o 13:35 Pavol Spál

Kozák je chlap, ktorý si vždy stál za slovom. A to platí aj teraz, tvrdí prezident Slovenského futbalového zväzu JÁN KOVÁČIK.

Tréner Ján Kozák sa v nedeľu nečakane vzdal pozície trénera národného tímu. Ako ste to prijali?

„Bolo to pre mňa veľké prekvapenie, bol som zaskočený. Chvíľu mi trvalo, kým som to strávil. Zobral som to ako fakt. Poznáme všetci trénera Kozáka - keď sa rozhodne, tak už veľký priestor na diskusiu nie je. Musel som to rešpektovať.“

Uviedol Kozák dôvody, prečo končí?

„Nie. Povedal iba to, že chce skončiť ihneď a už nechce cestovať ani do Švédska. Že je to nemenné a definitívne. Ja som to akceptoval.“

Nezisťovali ste, čo sa mohlo stať?

„Keď sa pán tréner rozhodne, tak nie je veľký priestor na diskusiu.“

Môžu byť za odchodom trénera spory s hráčmi?