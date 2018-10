Kto by sa mal stať novým trénerom futbalovej reprezentácie? (anketa)

Hlasujte v ankete denníka SME.

15. okt 2018 o 14:38 SME.sk

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia bude mať nového trénera. V nedeľu totiž doterajší kouč Ján Kozák z funkcie odstúpil.

Tím viedol päť a pol roka a bol najúspešnejším trénerom futbalovej reprezentácie v ére samostatnosti.

Kto bude jeho nástupcom? To zatiaľ nie je známe. Šéf Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik naznačil, že Kozákovho nástupcu budú hľadať po návrate zo Švédska, kde hrá reprezentácia v utorok večer prípravný zápas.

Podľa neoficiálnych informácií je najvážnejším kandidátom Čech Pavel Hapal, ktorý nedávno viedol aj slovenskú reprezentáciu do 21 rokov.

Zväz ho uvoľnil, keď kouč dostal ponuku zo Sparty Praha. V najslávnejšom českom klube však Hapal dlho nevydržal a po nepresvedčivých výsledkoch skončil. Teraz je voľný.

S ďalšími možnými kandidátmi by to bolo zložitejšie. Všetci sú totiž pod zmluvou. Najjednoduchšie by to bolo v prípade Adriána Guľu, ktorý je trénerom reprezentácie do 21 rokov. Je teda zamestnancom zväzu a len by sa posunul na inú pozíciu.

Bývalý reprezentačný kouč Vladimír Weiss starší je momentálne trénerom Gruzínska, Martin Ševela vedie Slovan Bratislava a Pavel Vrba je na lavičke Plzne.

Nový tréner má reprezentáciu viesť už v novembrových zápasoch proti Česku a Ukrajine v Lige národov.