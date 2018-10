Prečo Kozák rezignoval? Možno už nechcel byť súčasťou vojny na zväze

Novým trénerom môžu byť Hapal, Guľa i Weiss.

15. okt 2018 o 16:31 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Pre niektorých odborníkov i fanúšikov je to veľké prekvapenie. Pre iných zase udalosť, ktorá sa dala očakávať.

Bezprostredne po sobotňajšej prehre s Českom 1:2 v Lige národov ešte nič nenasvedčovalo tomu, že Ján Kozák skončí v pozícii reprezentačného trénera.

Anketa:

Mal podľa vás Ján Kozák skončiť na lavičke futbalovej reprezentácie? Áno, Slovensko potrebuje nového trénera 3553 Nie, Kozák mal ostať na lavičke Slovenska 3719 Hlasovalo: 7272

Hlasovanie otvorené:

od: 14.10.2018 20:15

do: 21.10.2018 20:15

Na tlačovej konferencii bol pragmatický. Aj keď skritizoval niektorých hráčov, čo predtým nerobieval, svoje hodnotenie zakončil s úsmevom.

Na druhý deň odstúpil z funkcie. Bolo to po vyše piatich rokoch a vraj dobrovoľne. Môžu za to posledné neuspokojivé výsledky alebo je za tým niečo viac?

„Je to výsostne jeho osobné rozhodnutie, ktoré treba rešpektovať. Neúspešná kvalifikácia na svetový šampionát už niečo naznačila,“ načrtol futbalový odborník Ladislav Borbély.

„Nezaskočilo ma to. Kozák je perfekcionista a určite mal nejaký problém. Jeho odchod je vyústením zlého vzduchu v slovenskom futbale,“ reagoval tréner Vladimír Koník.

Jeho pravidlá sa nemuseli páčiť

Nad tým, či Kozák uvažoval o odchode dlhodobejšie, alebo sa rozhodol spontánne, sa dá len špekulovať. Rovnako ako nad tým, či za to môžu výsledky alebo čosi iné. Sám svoj odchod nijako nevysvetlil ani vedeniu futbalového zväzu.

"Tréneri odchádzajú, keď sú negatívne výsledky. So Slovákmi sa to ťahá od prehry v Škótsku, ktorá rozhodla, že nepostúpia na svetový šampionát do Ruska. Kozák je nad vecou a situáciu vyhodnotil správne,“ tvrdí Borbély.

"Žiadny výsledkový lapsus pri reprezentácii neurobil. Bol úspešným trénerom. Aj preto ma jeho koniec prekvapil,“ hovorí tréner Dušan Radolský.

Dôvodov, prečo najúspešnejší a najdlhšie pôsobiaci slovenský reprezentačný tréner odstúpil, môže byť niekoľko. Fyzická únava, psychické vyčerpanie, ale aj nezhody v kádri či vo futbalovom zväze.

"Kozák už po príchode nastavil jasné pravidlá hry, ktoré fungovali. Niektoré hviezdy s tým možno mali problémy. V kabíne si urobil poriadok, napríklad aj nenominovaním Miroslava Stocha,“ zamýšľa sa Koník.

Vyštvali ho?

Po prehrách v Lige národov s Ukrajinou 0:1 a Českom 1:2 sa na Kozáka zniesla kritika najmä od fanúšikov. Ani v jednom zápase však Slováci neboli horším tímom.