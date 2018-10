Revolučná novinka v F1? Kvalifikácia by od novej sezóny mohla prebiehať inak

Možná zmena vyvolala zmiešané reakcie.

15. okt 2018 o 19:51 SITA

BRATISLAVA. Vedenie motoristickej formuly 1 zvažuje návrh o zmene formátu kvalifikácie, ktorá by mohla mať štyri časti oproti súčasným trom.

Úprava by sa týkala nasledujúcej sezóny s tradičným začiatkom v austrálskom Melbourne (17. marca 2019). Informovala o tom britská televízia Sky Sports.

Návrh však vyvolal zmiešané reakcie.

Nový formát kvalifikácie by mal za následok, že v záverečnom súboji o tzv. "pole position" by sa predstavilo len osem pretekárov. Na konci prvých troch častí by totiž vypadla štvorica pilotov s najhorším časom.

Predĺženie kvalifikácie by zrejme znamenalo skrátenie jednotlivých segmentov a šancu na odjazdenie jedného alebo maximálne dvoch rýchlych kôl.

Spomínaný návrh sa nepozdáva Maxovi Verstappenovi z tímu Red Bull Racing. "Ja by som to nechal tak, ako to je, pretože inak budeme jazdiť až príliš veľa," cituje Holanďan web racefans.net.

Súhlasí s ním aj jeden z hlavných predstaviteľov spoločnosti Liberty Media, Ross Brawn. Pre Sky Sport povedal, že vedenie F1 by sa nemalo zamýšľať nad tým, ako zmeniť niekoľko rokov zavedený a fungujúci formát kvalifikácie.

Opačný názor má Španiel Carlos Sainz. Ten by zmenu uvítal, ale zdôrazňuje, že na každú časť kvalifikácie by mali mať jazdci k dispozícii len jednu sadu pneumatík.

"Nedajme nikomu druhú šancu, prinúťme všetkých ísť len na jeden pokus v každej časti. Takto by vznikol väčší tlak," skonštatoval Sainz.