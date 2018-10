Tatar sa prebúdza, gólom a dvoma asistenciami prispel k triumfu nad Detroitom

Pozrite si súhrn výsledkov zápasov NHL z noci na utorok 16. októbra.

16. okt 2018 o 6:33 SITA

NEW YORK. Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili nad hráčmi Detroitu Red Wings 7:3 v pondelňajšom stretnutí zámorskej NHL.

Slovenský útočník Canadiens Tomáš Tatar si pripísal tri body za gól a dve asistencie a vyhlásili ho za druhú hviezdu duelu. Pre Tatara mal zápas špeciálny náboj, keďže Detroit si ho vybral v 2. kole draftu 2009 a pôsobil tam až do uplynulého ročníka, keď ho Red Wings vymenili do Vegas.

Plekanec dosiahol miľník

"Samozrejme som sa sústredil na svoj tím, ale bolo naozaj výnimočné nastúpiť proti Detroitu. Bolo zábavné hrať proti kamarátom a bývalým spoluhráčom," uviedol slovenský krídelník pre ligový web.

Okrem Tatara skóroval aj český útočník Tomáš Plekanec, ktorému sa to podarilo v 1000. stretnutí v NHL.

"Má dôvod byť šťastný a mať naozaj dobrý suvenír z 1000. zápasu v NHL. On však dnes vyzeral ako niekto, kto pil z fontány mladosti," povedal na margo českého centra tréner "Habs" Claude Julien.

Jonathan Drouin strelil dva góly, po jednom zásahu pridali Brendan Gallagher a Charles Hudon. Úspešnými strelcami Detroitu boli dvojgólový Andreas Athanasiou a Thomas Vanek, ktorý skóroval raz.

Red Wings naďalej čakajú na prvý triumf v sezóne 2018/2019. So šiestimi prehrami z rovnakého počtu meraní síl utvorili negatívny rekord v histórii organizácie.

"Musíme ukázať nejakú hrdosť, čo je veľa, to je veľa. Musíme byť lepší. Momentálne si ani nedávame šancu na víťazstvo, robíme príliš veľa chýb. Je ťažké víťaziť takým spôsobom," priznal obranca Detroitu Niklas Kronwall.

Jaroš tentokrát len bodyčeky

Ottawa triumfovala nad Dallasom 4:1. Brankár Craig Anderson k tomu prispel 37 úspešnými zákrokmi a obranca Maxime Lajoie si gólom do siete Stars predĺžil bodovú sériu na tri zápasy.

Kanadský zadák je so štyrmi presnými zásahmi najlepším strelcom Senators, celkovo nazbieral v šiestich dueloch sedem bodov.

"Je ťažké to nejako vysvetliť, ani ja si nie som veľmi istý tým, čo sa práve deje. Asi som iba na správnom mieste v správny čas. Chalani ma dostávajú do šancí, je to od nich pekné," povedal Lajoie po stretnutí.

V drese Ottawy nastúpil aj slovenský obranca Christián Jaroš. Košický rodák odohral vo svojom druhom zápase tohto ročníka 9:54 min, počas ktorých nebodoval. Napočítali mu jednu strelu a štyri bodyčeky.

Matthews stále na vlne

Toronto zdolalo Los Angeles 4:1. Mladý center Maple Leafs Auston Matthews asistoval pri dvoch góloch Kasperiho Kapanena a predĺžil si bodovú sériu na sedem zápasov.

Matthews sa stal piatym hráčom v histórii súťaže, ktorý nazbieral v každom z prvých siedmich duelov novej sezóny aspoň dva body. Americký útočník vedie produktivitu súťaže so šestnástimi bodmi (10+6).

"Neviem, čím to je. Snažím sa len hrať hokej, zabávať sa, vytvárať si šance a premieňať ich," uviedol Matthews. Toronto zvíťazilo v piatom dueli po sebe.

Jediným úspešným strelcom Kings bol ruský navrátilec do zámoria Iľja Kovaľčuk. LA opäť nevyužili presilové hry, v aktuálnom ročníku neskórovali ani raz z 21 príležitostí

"Netuším, prečo na tom sme tak zle. Nemám ani poňatia. Ak by som to vedel, vyriešili by sme to, no takto naozaj neviem," vyjadril sa k neúspešným hrám v početnej prevahe obranca LA Drew Doughty.

Slovenský brankár Peter Budaj presedel celé stretnutie na lavičke náhradníkov.

NHL 2018/2019 - základná časť:

Montreal - Detroit 7:3 (3:1, 3:0, 1:2)

Góly: 8. Drouin, 17. Plekanec (Peca, Juulsen), 20. TATAR (Danault), 24. Gallagher (TATAR, Reilly), 25. Hudon (Peca, Petry), 36. Drouin (TATAR, Domi), 59. Byron (Armia, Kotkaniemi) - 18. Athanasiou (Bertuzzi, Hronek), 48. Athanasiou (Glendening, Nyquist), 51. Vanek (Mantha) /Tomáš Tatar (Montreal) odohral 17:13 min, 1+2, +2, 2 trestné minúty, 4 strely, 2 "hity", 2. hviezda zápasu./

Ottawa - Dallas 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Góly: 40. Lajoie (Duchene, B. Ryan), 42. B. Tkachuk (DeMelo, Tierney), 51. Bödker (Duchene), 59. Z. Smith - 17. J. Klingberg (Spezza, Radulov) /Christián Jaroš (Ottawa) 9:54 min, 0+0, 1 strela, 4 "hity". /Útočník Marián Gáborík (Ottawa) nehral, absentuje pre zranenie./

Toronto - Los Angeles 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Góly: 1. Kapanen (Gardiner, Matthews), 20. Marleau (Leivo, Gardiner), 29. Marner (Tavares, Hyman), 48. Kapanen (Matthews) - 24. Kovaľčuk (Iafallo, Forbort) /Obranca Martin Marinčin (Toronto) a brankár Peter Budaj (LA) sa do štatistík stretnutia nezapísali./

Nashville - Minnesota 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Góly: 7. C. Smith (P. K. Subban, Johansen), 24. Ekholm (Johansen), 33. F. Forsberg (Turris), 60. Salomäki (P. K. Subban) - 36. Koivu (Mikael Granlund, Parise)