Hrbatý predbežne nominoval päticu hráčov, proti Bielorusku zabojujú o Davis Cup

V kádri sú možné ešte dve zmeny.

16. okt 2018 o 11:37 SITA a TASR

BRATISLAVA. Martin Kližan, Lukáš Lacko, Norbert Gombos, Filip Polášek a Igor Zelenay tvoria oficiálnu predbežnú nomináciu kapitána tímu SR Dominika Hrbatého na bratislavské stretnutie Slovensko - Bielorusko.

To sa uskutoční 26. - 27. októbra na antuke pod zatiahnutou strechou NTC v rozhodujúcom 2. kole play-off o záchranu v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára 2018 tenisových reprezentačných družstiev mužov.

Naposledy v roku 2010 a úspešne

V kádri sú možné dve zmeny pred žrebom programu vo štvrtok 25. októbra.

S Bieloruskom sa slovenský tím stretol v minulosti iba raz, v roku 2010 v dueli 2. kola play-off o záchranu v I. skupine euroafrickej zóny Slováci zvíťazili v Minsku 4:1.

Tento rok sa slovenskí tenisti súťažne predstavili v Davisovom pohári v aprílovom termíne v rámci 2. kola I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2018, v Bratislave nestačili na výber Bosny a Hercegoviny, ktorému podľahli 2:3.

Ak Slovensko zdolá výber Bieloruska, predstaví sa vo februárovom kvalifikačnom kole Davisovho pohára 2019 buď na pôde Kazachstanu alebo privíta doma hráčov Kanady.

Oficiálne však ITF potvrdí zostávajúce dve družstvá potvrdí na základe renkingu krajín za výsledky v Davisovom pohári, ktorý zverejní v pondelok 29. októbra.

Hlavne ich nepodceniť

Hrbatý pozorne monitoroval bieloruských hráčov a varuje pred ich podcenením. "Na US Open som odsledoval všetkých Bielorusov. Výbornú formu má Gerasimov. Videl som jeho zápas proti Bernardovi Tomicovi na turnaji v Číne, v ktorom s neskorším šampiónom prehral až po trojsetovom boji.

Bielorusi preferujú hardy, no ani na antuke nie sú úplní dreváci, ktorí sa nevedia pohnúť. Všetci sú servismeni, antuka im bude spomaľovať podanie, čo by mohla byť naša výhoda. Bude to však veľmi ťažké, možno sa rozhodne až v záverečnej dvojhre. Možno bude celý zápas stáť a padať na Martinovi Kližanovi.

Nový formát

V rámci reformy súťaže sa vo februárovom kvalifikačnom kole predstaví v súbojoch o postup na koncoročný turnaj 24 mužstiev. Dvanásť víťazných tímov sa pridá k štyrom semifinalistom tohtoročnej edície (Francúzsko, Chorvátsko, Španielsko a USA) a držiteľom dvoch voľných kariet (Argentína a Veľká Británia).

Týchto osemnásť národných výberov sa zúčastní na koncoročnom finálovom turnaji, ktorý sa uskutoční 18. až 24. novembra 2019 v Madride.