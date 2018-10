Hrozí mu dlhoročné väzenie. Turana potrestal klub a dištancoval sa od jeho činov

Turan sa v minulý týždeň pobil v jednom z istanbulských nočných klubov.

16. okt 2018 o 18:34 TASR

ISTANBUL. Turecký futbalový klub Medipol Basaksehir potrestal stredopoliara Ardu Turana pokutou 2,5 milióna lír (približne 370-tisíc eur) za incident v nočnom klube v Istanbule.

V pondelok prokuratúra informovala, že 31-ročného reprezentanta obviní zo sexuálneho obťažovania a nelegálneho držania zbrane.

Pre Turana bude žiadať nepodmienečný trest odňatia slobody vo výške dvanásť rokov a päť mesiacov.

"Chceme zdôrazniť, že konanie, ktorého sa podľa medializovaných informácií dopustil náš hráč, nemá nič spoločné s etickými a profesionálnymi princípmi klubu," citovala agentúra DPA vyhlásenie klubu.

Turan sa v minulý týždeň pobil v jednom z istanbulských nočných klubov s popovým spevákom Berkayom Sahinom.

Konflikt vypukol údajne po tom, čo mal hráč nevhodné sexuálne poznámky na adresu umelcovej manželky.

Sahina udieral do tváre a ten skončil v nemocnici so zlomeným nosom. Hráč tam za ním prišiel a vyhrážal sa mu so zbraňou.

Stredopoliar dostal v marci 16-zápasový trest a pokutu po tom, čo v domácom stretnutí napadol čiarového rozhodcu. Bývalý hráč Atletica Madrid a Barcelony sa v auguste vrátil do tureckej reprezentácie.