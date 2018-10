Keď prišiel, fanúšikovia hundrali. Teraz tréner chváli Tatarovu povahu

Tatar môže mať najlepší rok.

16. okt 2018 o 23:15 Marián Szűcs

MONTREAL, BRATISLAVA. Keď v septembri vedenie Montrealu vymenilo Maxa Paciorettyho do Las Vegas za Slováka Tomáša Tatara, fanúšikovia hundrali.

Pacioretty bol obľúbencom tribún, strieľal góly. A namiesto neho prišiel útočník, ktorý mal za sebou rozpačitú sezónu a ani v tých predošlých to nebolo oveľa lepšie.

„Predstieral by som, keby som povedal, že som to nepočul,“ priznal Tatar pre web sportsnet.ca. „Ale viete, vždy viac počujete kritiku ako pozitívne ohlasy,“ doplnil.

„Keď bude Tatar predvádzať to, čo doteraz, čoskoro sa to zmení,“ komentoval novinár Eric Engels zo sportsnet.ca.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dvakrát po tri body

Tatar sa totiž v Montreale okamžite uchytil. Hrá v prvom útoku, dáva góly, aj na ne prihráva.

Momentálne je najproduktívnejším hráčom tímu, na konte má sedem bodov za tri góly a štyri asistencie.

A odohral už druhý trojbodový zápas za sebou. Gólom a dvoma asistenciami pomohol Montrealu k víťazstvu 7:3 nad Detroitom. Teda tímom, ktorý ho draftoval a v ktorom strávil väčšinu svojej kariéry v NHL.

Tomáš Tatar (vpravo) pred bránkou Detroitu. (zdroj: TASR/AP)

„Sústredil som sa na svoj nový tím, ale hrať proti Detroitu bolo výnimočné. Mám tam stále starých priateľov a bývalých spoluhráčov. Veľmi si to víťazstvo cením,“ vravel Tatar pre nhl.com.

Predtým bol hlavnou hviezdou Montrealu v zápase proti Pittsburghu (4:3 po nájazdoch) – dal dva góly a na ďalší prihral.

Nečakané výmeny

Ešte pred rokom sa pritom zdalo nepredstaviteľné, že Tatar bude hrať inde než v Detroite. Klub s ním podpísal zmluvu na štyri roky za vyše 21 miliónov dolárov.

Zdalo sa, že Detroit s ním ráta do budúcnosti ako s jedným z lídrov mužstva. Už o pár mesiacov neskôr ho však vymenil do Las Vegas.

Prečítajte si tiež: Tatar sa prebúdza, gólom a dvoma asistenciami prispel k triumfu nad Detroitom

Tam sa Tatarovi nepodarilo stať sa stabilným hráčom základnej zostavy. Raz nastúpil, potom sedel v hľadisku ako zdravý náhradník.

Aj senzačné ťaženie tímu v play off, ktoré sa skončilo až vo finále, sledoval často len sediac na tribúne v obleku.

Napriek tomu sa zdalo, že od novej sezóny bude mať vo Vegas pevnejšiu pozíciu. Pred mesiacom však prišlo ďalšie prekvapenie – výmena do Montrealu.

„Nikto to nečakal, ale taký je hokejový život. Montreal je kolíska hokeja, je to pre mňa obrovská výzva a motivácia,“ reagoval 27-ročný Tatar na facebooku.

Bude to prelomový rok?

A kanadskú výzvu zatiaľ zvláda. Bodovo i gólovo mal dosiaľ najúspešnejšiu sezónu 2014/2015 – dal v nej 29 gólov a mal 56 bodov. Odvtedy jeho čísla klesali. Vlani strelil dvadsať gólov a na štrnásť prihral.

Tatar má povesť hráča, ktorý dokáže pravidelne nastrieľať 20 gólov za sezónu. Podarilo sa mu to štyri roky za sebou.

Prečítajte si tiež: Tréner Montrealu: Tatar je súťaživý, ale v tíme vytvára skvelú atmosféru

Táto sezóna môže byť preňho prelomová. Ak si udrží formu, má šancu prekonať svoje doterajšie maximá.

„Tomáš je šikovný hráč, dobre ovláda puk, vie vystreliť. Keď si pozriete jeho góly, nie sú veľmi pekné, neuvidíte ich v prehľadoch najkrajších akcií. Skrátka ide pred bránku. Ale tie góly veľmi pomáhajú tímu,“ naznačil útočník Montrealu Jonathan Drouin.

V tejto sezóne Tatar zarobí 5,5 milióna dolárov a spolu s Drouinom je najlepšie plateným útočníkom Montrealu.

Je nákazlivý

V klube oceňujú aj Tatarovu povahu. Často sa smeje a šíri okolo seba dobrú atmosféru.

„Je veľmi súťaživý, hokej ho baví. Užíva si to, že je v Montreale, a prenáša to aj na druhých. Je to nákazlivé. Má výbornú povahu, spoluhráči si ho obľúbili,“ chválil Tatara aj tréner Montrealu Claude Julien.

„Je skrátka fakt, že hráči, ktorí si hokej užívajú a majú radi svoju prácu, to potom ukazujú aj na ľade. A práve to teraz predvádza Tomáš,“ doplnil kouč.

Ťaží z toho celý tím, veď Montreal vyhral štyri z piatich zápasov v doterajšom priebehu sezóny.

Tatar žiaril v ostatnom zápase Montrealu proti Detroitu