Košice nedali šancu Novým Zámkom a predbehli ich v tabuľke

Hlasy po zápase:

Roman Šimíček, tréner HC Košice: "Dať gól na konci tretiny je vždy dobré a súhlasím s tým, že vtedy sa zápas zlomil. Po dlhšom čase sme dodržiavali všetko, čo sme chceli. Boli zdravo nabudení. Všetci sa tešíme, že sa 'Habymu' podarila nula. Zápas sme zvládli podľa našich predstáv. Síce nám nevyšlo úplne všetko, ale taký je hokej a šport. Máme veľkú radosť z toho, že sme si pred domácim publikom zlepšili reputáciu. Ďakujem všetkým hráčom za parádny výkon."

Jerguš Bača, asistent trénera HC Nové Zámky: "Do zápasu sme nevstúpili zle, mali sme 2-3 tutovky, z ktorých sme však nedali gól. Kým sa Košice dostali do vedenia, bol to vyrovnaný zápas. O zápase rozhodol gól na konci druhej tretiny. Chýbal nám väčší kumšt, väčší dôraz. Dnes by sme gól nedali, ani keby sme hrali do rána."