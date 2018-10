Mladíkom by nestačila ani výhra. O zápasoch v ďalších skupinách ich neinformovali

Zažili sme krásne obdobie, vraví Bénes.

17. okt 2018 o 9:03 SITA

Slovenskí futbalisti do 21 rokov.(Zdroj: TASR)

BELFAST. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov ukončili kvalifikáciu na budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v Taliansku a San Maríne utorňajšou prehrou 0:1 v Severnom Írsku.

Prečítajte si tiež: Mladíci stratili šancu na baráž, o ME nezabojujú

Vzhľadom na vývoj ostatných skupín by ich však do barážových bojov neposunulo ani trojbodové víťazstvo.

Slovenskí mladíci nezopakovali úspech predchádzajúcej generácie okolo Stanislava Lobotku alebo Milana Škriniara a nepredstavia sa na kontinentálnom šampionáte.

V tabuľke 2. skupiny obsadili konečné tretie miesto so ziskom osemnástich bodov, pričom pred nimi skončili Španieli aj Severní Íri.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Bénes bol vylúčený už v prvom polčase

Záverečný duel v Belfaste priniesol najmä v prvom polčase vyrovnaný futbal s minimom gólových šancí.

Na konci úvodného polčasu však slovenský stredopoliar Laszló Bénes uvidel dve žlté karty v priebehu necelých troch minút a predčasne opustil ihrisko, čo ovplyvnilo ďalšie smerovanie duelu.

"Myslím si, že druhá žltá karta bola prísna, ale nedá sa nič robiť. Rozhodca mi ju udelil a ja to neovplyvním. Rovnako si nemyslím, že by som si pri prvom žltom napomenutí pomohol rukou, no arbiter mal iný názor," vysvetľoval po zápase hráč bundesligového Mönchengladbachu.

László Bénes v reprezentačnom drese. (zdroj: TASR)

Severní Íri po prestávke vybehli na slovenský výber a úvodných dvadsať minút druhého polčasu mali pod kontrolou. Najskôr vo veľkej príležitosti neuspel Alistair Roy, no onedlho rozvlnil sieť hlavičkou Mark Sykes.

Zverenci trénera Adriána Guľu napriek veľkej ofenzívnej snahe nedokázali skórovať. Raz sa im podarilo dostať loptu za pozorného brankára Conora Hazarda, ale zakončenie Denisa Vavra prišlo podľa rozhodcov z tesného ofsajdu.

"Všetci sme si to predstavovali inak, chceli sme zápas vyhrať, ale dopadlo to opačne a kvalifikácia sa pre nás skončila. Zažili sme však spolu krásne obdobie," dodal Bénes.

Museli sa spoliehať na iných

Slováci už pred utorňajším kvalifikačným programom vedeli, že do baráže o ME ich posunie iba víťazstvo v Severnom írsku a kombinácia priaznivých výsledkov z ostatných skupín.

Zatiaľ čo realizačný tím pozorne sledoval vývoj v ostatných skupinách, hráči informácie nedostali, aby ich výkon nebol ovplyvnený zbytočnými kalkuláciami.

“ Ich kariéry sa nekončia. Majú za sebou síce jednu etapu a sú smutní, no stále môžu vo futbalovom živote veľa dosiahnuť. „ Adrián Guľa o svojich zverencoch

"Domáci mali silný úvod, postupne sme však začali ovládať hru, no chýbal nám väčší dôraz v pokutovom území Severného Írska," vysvetľoval tréner Adrián Guľa, ktorý prehral až vo štvrtom stretnutí na lavičke dvadsaťjednotky.

"V druhom polčase sme síce pustili súpera do jednej veľkej šance a raz sme inkasovali, no chlapci podali aj v oslabení bojovný výkon. V závere nám chýbal väčší pokoj pri kombinácii, hoci snaha bola enormná," doplnil.

Jedna kvalifikácia, traja tréneri

Štyridsaťtriročný rodák z Novák prišiel k reprezentácii v máji v neľahkej situácii, pretože mladí Slováci mali v kvalifikačnej skupine odohraných už sedem zápasov s bilanciou štyri víťazstvá a tri prehry.

Bývalý tréner MŠK Žilina či AS Trenčín preto vedel, že ani tri triumfy v zostávajúcich troch stretnutiach nemusia jeho výber posunúť do baráže o kontinentálny šampionát.

Zároveň sa stal už tretím koučom tímu v priebehu jedného kvalifikačného cyklu, keď v úvodných piatich stretnutiach viedol mužstvo Pavel Hapal a v ďalších dvoch Oto Brunegraf.

Adrián Guľa. (zdroj: TASR)

Guľa debutoval víťazstvom 3:0 v prípravnom medzištátnom súboji s Talianskom a následne uspel aj v súťažných meraniach síl s Islandom (3:2) a Estónskom (2:0). Stopercentnú bilanciu mu pokazilo až vystúpenie v Severnom Írsku.

"Som rád, že som sa rozhodol prijať ponuku trénovať národný tím. Vďaka tomu som mohol spoznať ďalších fantastických hráčov s veľkým potenciálom. Bolo to krásne obdobie, ktoré sme spolu zažili za tento krátky čas," vravel Guľa.

"Medzi hráčmi aj v realizačnom tíme fungovala chémia. Zažili sme zaujímavý príbeh na Islande, odohrali sme vynikajúci duel s Talianskom a snažili sme sa hráčom odovzdať maximum. Ich kariéry sa nekončia. Majú za sebou síce jednu etapu a sú smutní, no stále môžu vo futbalovom živote veľa dosiahnuť," dodal.

Nahradí Kozáka?

Pre generáciu hráčov ročníkov 1996 a 1997 sa definitívne skončila mládežnícka kariéra, no viacerí z nich môžu pomýšľať na nomináciu do seniorského A-mužstva.

Naopak, pre potreby dvadsaťjednotky v ďalšom kvalifikačnom cykle budú k dispozícii napríklad brankár Martin Vantruba, obrancovia Martin Šulek s Branislavom Slukom, stredopoliar Christián Herc alebo útočníci Ľubomír Tupta s Róbertom Boženíkom.

"Bol by som citlivý vo vyjadreniach, ktorí hráči sa môžu prepracovať do A-mužstva. Určite medzi nich patria Denis Vavro, László Bénes a uvidíme, ako sa budú vyvíjať Lukáš Haraslín, Andrej Fábry, Christián Herc či ďalší," priznal Guľa.

"Stupeň kvality v seniorskom tíme je však úplne iný. Hráči musia na sebe tvrdo pracovať a ja by som ich nerád zastavil nejakým vyhlásením. Pozrime sa na príklad Samuela Mráza, ktorý v úvode kvalifikácie nebol v nominácii a teraz nastúpil za seniorov," doplnil muž, ktorý podľa mnohých odborníkov patrí medzi adeptov na uvoľnenú pozíciu hlavného trénera seniorskej reprezentácie po rezignácii Jána Kozáka.