Pačinda v Dunajskej Strede skončil, do konca jesene nebude môcť hrať

Záujem oňho má český majster.

17. okt 2018 o 9:50 SITA

DUNAJSKÁ STREDA. Slovenský futbalový reprezentant Erik Pačinda definitívne ukončil svoje pôsobenie v tíme FC DAC 1904 Dunajská Streda.

Podľa informácií denníka Šport má 29-ročný útočník namierené do českého majstrovského tímu Viktoria Plzeň.

Do konca jesene nebude môcť hrať

Pačinda nebol spokojný so svojou vyťaženosťou na ihrisku, a tak padol do nemilosti trénera Petra Hyballu.

Trojnásobne najlepší strelec tímu zo Žitného ostrova bol najskôr suspendovaný na jeden týždeň. Neskôr sa ukázalo, že v klube s určitosťou končí.

"Dohoda vznikla medzi mnou, hráčom a trénerom. Objavil sa už jeden vážny záujemca o jeho služby. Pokiaľ zvládne lekárske testy, nič by nemalo brániť jeho prestupu. Do konca jesene nebude môcť hrať, ale chcel by som, aby s novým klubom aspoň trénoval," uviedol majiteľ dunajskostredského klubu Oszkár Világi pre denník Šport.

Štvrtý Slovák v Plzni?

Ak Pačinda prestúpi do Plzne, stane sa štvrtým Slovákom v kádri Západočechov. Aktuálne v ňom figurujú brankár Matúš Kozáčik a stredopoliari Patrik Hrošovský a Roman Procházka.

Po jedenástich kolách Plzni patrí druhá priečka v tabuľke najvyššej českej súťaže o skóre za Slaviou Praha.

Zverenci trénera Pavla Vrbu účinkujú aj v prestížnej Lige majstrov, kde im po dvoch zápasoch patrí v G-skupine v spoločnosti Realu Madrid, AS Rím a CSKA Moskva posledná štvrtá priečka so ziskom jedného bodu.