Slováci a Česi? Sú to dobrí konkurenti, vravel po postupe do A-divízie kouč Ukrajiny

Ukrajinci sú istými víťazmi skupiny.

17. okt 2018 o 10:31 SITA

CHARKOV. Pred dvoma rokmi na majstrovstvách Európy 2016 vo Francúzsku obsadili ukrajinskí futbalisti posledné 24. miesto, čo ani zďaleka nezodpovedalo ich potenciálu a hráčskej kvalite.

Na lepšie časy začalo svitať po príchode trénera Andrija Ševčenka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zápas sledovala celá krajina

V kvalifikácii na majstrovstvá sveta 2018 ešte Ukrajinci neuspeli v konkurencii Islanďanov a neskorších vicemajstrov sveta Chorvátov, ale v novovzniknutej Lige národov 2018/2019 si počínajú nadmieru dobre.

Prečítajte si tiež: Ukrajina zdolala Česko a postúpi do A-divízie, vyššie ide aj Weissovo Gruzínsko

V utorňajšom stretnutí 1. skupiny B-divízie si v Charkove poradili s Čechmi (1:0). V predstihu si zabezpečili víťazstvo v skupine, účasť v divíznom play off o postup na ME 2020 aj prienik do A-divízie Ligy národov.

Aby toho nebolo málo, Ukrajinci už teraz majú isté nasadenie v druhom koši pri žrebe eliminácie ME 2020 (uskutoční sa 2. decembra v írskom Dubline - pozn.).

Ukrajinci sú v Lige národov zatiaľ stopercentní. Zvládli oba zápasy s Českom, v septembri tiež prekonali slovenských reprezentantov.

"Tento zápas sledovala celá krajina a som rád, že sa nám podarilo dosiahnuť požadovaný výsledok," tešil sa Ševčenko po zápase s Českom.

V 43. minúte zariadil víťazstvo peknou strelou Ruslan Malinovskij.

Boli Slováci a Česi slabými súpermi?

"Duel hodnotím veľmi pozitívne, aj keď v niektorých okamihoch sa vyskytli chybičky, najmä v prvom polčase. Kontrolovali sme priebeh, akurát škoda, že sme nepridali ďalšie góly, lebo za stavu 1:0 to bolo nervózne až do konca," doplnil niekdajší zakončovateľ Dynama Kyjev či AC Miláno pre web Ukrajinskej futbalovej federácie.

Prečítajte si tiež: Slovensko v Lige národov 2018/2019 - PROGRAM, VÝSLEDKY, TABUĽKA

Na otázku médií, či deväť bodov na ukrajinskom konte znamená, že jeho tím mal slabých súperov, odvetil:

"Mužstvá v tejto súťaži sú rozdelené na základe nejakej úrovne. Spomínam si na prvý zápas v Česku, bolo to tam ťažké. Víťazstvá sa nerodia ľahko a ľahká nie je ani táto skupina. Snažíme sa vytvoriť tím, posúvať sa dopredu, a tak vzhľadom na našu súčasnú úroveň máme v skupine dobrých konkurentov."

Ukrajina zakončí účinkovanie v skupinovej časti Ligy národov 2018/2019 novembrovým zápasom na Slovensku.

"Až tak ďaleko sa zatiaľ nedívame. Hráči sa teraz vrátia do svojich klubov, čakajú ich iné súťaže. Uvidíme, kto bude v akej forme, keď budeme tvoriť nomináciu na november," uzavrel 42-ročný Ševčenko.