Daňo o odchode z Winnipegu: Beriem to ako biznis, tak to tu chodí

Slovák bude pôsobiť v Colorade.

17. okt 2018 o 12:49 SITA

DENVER. Slovenský hokejový útočník Marko Daňo čaká v aktuálnej sezóne na prvý súťažný štart v zámorskej NHL.

Jeho situáciu by mal zmeniť presun do Colorada Avalanche, kam sa sťahoval z kanadského Winnipegu Jets prostredníctvom listiny voľných hráčov.

Pre rodáka z rakúskeho Eisenstadtu to bude už štvrté pôsobisko v profilige a dúfa, že na dlhší čas aj posledné.

Čaká na vybavenie víz

"V nedeľu prišiel za mnou tréner Winnipegu a povedal mi, že ma dali na listinu voľných hráčov a že teraz budem 24 hodín čakať, či po mne siahne nejaký klub. V pondelok mi potom volal asistent manažéra z Colorada a oznámil mi, že si ma vybrali,“ opisoval Daňo priebeh udalostí pre web sport24.pluska.sk.

Dvadsaťtriročný krídelník ešte nefiguroval na súpiske Avalanche v utorňajšom nočnom dueli na ľade New Yorku Rangers, pretože stále čaká na vybavenie amerických víz.

Daňo strávil v organizácii Winnipegu viac ako dve sezóny. Do kádra Jets pribudol v priebehu ročníka 2015/16 a odohral dovedna 82 zápasov, v ktorých strelil desať gólov a pridal k ním dvanásť asistencií.

V uplynulej edícii však zasiahol iba do 23 súbojov základnej časti a v play off vôbec nedostal príležitosť.

Nemalo zmysel vysedávať na tribúne

"Teším sa do Colorada najmä preto, že poznám trénera Jareda Bednara, ktorý ma viedol, keď som v zámorí začínal. Poznáme sa a mám s ním dobré vzťahy. Verím, že dostanem príležitosť a že ho presvedčím," vysvetľoval Daňo.

"Beriem to ako biznis NHL, tak to tu chodí. No nemalo zmysel vysedávať na tribúne vo Winnipegu. A vždy je lepšie hrať v Colorade ako na farme. Predstavitelia klubu mi volali, že sa tešia na našu spoluprácu. Dúfam, že toto je už posledné sťahovanie na pár rokov,“ dodal odchovanec trenčianskej Dukly.

130 zápasov odohral Marko Daňo v NHL. Zaznamenal v nich 45 bodov.

Mladý Slovák hráva v zámorí od sezóny 2013/14, keď debutoval v drese Springfieldu Falcons v AHL. Práve v tomto klubu sa stretol s koučom Bednarom, ktorý vtedy pôsobil na pozícii asistenta.

Následne sa Daňo prepracoval do prvého tímu Columbusu Blue Jackets a v najkvalitnejšej súťaži sveta si obliekal aj dresy Chicaga Blackhawks a Winnipegu Jets.

Na svojom konte má 130 zápasov so ziskom 45 bodov (19+26).