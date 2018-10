Rytmusa čaká súboj v ringu. Som outsider, vraví

Známeho repera čaká súboj v boxe.

17. okt 2018 o 18:26 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Na hudobnej scéne je nepretržite od roku 2003, vydal deväť albumov. Všetko, na čo siahol, premenil na úspech, hoci ho ľudia vnímajú ako kontroverznú osobnosť.

Slovenský reper Patrik Vrbovský, známy ako Rytmus, však teraz myslí na úspech v boxerskom ringu.

Boxu sa venuje už niekoľko rokov. Ale zatiaľ len tréningovo. Našiel v sebe vášeň pre bojové športy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Pred tromi rokmi ma box tak silno zasiahol, že odvtedy ho robím aktívne. Napĺňa ma to. A postupne to dospelo do štádia, že sa ma začali ľudia pýtať, kedy dám zápas. Ale ja som si to dlho nevedel ani predstaviť a odmietal som to,“ opisuje Vrbovský.

Iného súpera nechcel

Keď pred rokom v decembri ako divák na jednom podujatí MMA (zmiešané bojové umenia) šiel pozdraviť českého repera a bývalého thai boxera Marpa, vedľa sediaci promotér sa na nich pozrel a spýtal sa: „Tak čo vy dvaja, kedy dáte zápas?“

„Ja som zavtipkoval niečo v štýle: Box? A Marpo tuším odpovedal niečo ako - radšej klietka. Nepamätám si to presne. Ale tým sa to vtedy skončilo,“ opisuje Vrbovský.