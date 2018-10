Tento systém nefunguje. Rodičia nemôžu dať deti lyžovať, tvrdí Vlhovej otec

Vlhová má nového servismana, ktorý jej robí raňajky.

18. okt 2018 o 13:17 (aktualizované 18. okt 2018 o 13:56) Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Počas týždňa si zvyčajne nasadí montérky a vyrába reťazové kolesá, trapézové skrutky i hobľovacie nože.

Potom na seba navlečie zimné oblečenie a sleduje svoju dcéru Petru Vlhovú na pretekoch.

Počas jej jazdy sa vzdiali od svojej manželky a ostáva sám. Prejazd každej bránky sleduje s napätím.

Vydýchne si, až keď príde do cieľa. Igor Vlha obetoval pre úspech svojej dcéry všetko a nikdy nehľadel na peniaze.

„Nemôžem počítať, koľko som do jej kariéry investoval. V opačnom prípade by som skončil na psychiatrii. Raz som sa o to pokúšal, ale po chvíli som roztrhal papier,“ priznal Vlha.

Dajte dcére aspoň omrvinku

Keď jeho dcéra jazdila v žiackej kategórii, nemohol vedieť, že raz z nej bude profesionálna zjazdárka. Napriek tomu sa rozhodol, že to riskne.

„Najťažšie bolo, keď prechádzala od žiakov k juniorom. Zrazu som zistil, že potrebujeme na sezónu 50-tisíc eur,“ reagoval.

Investícia sa však vyplatila. Vlhová patrí v posledných rokoch medzi najlepšie svetové slalomárky. A teraz sa firmy predháňajú, aby mali svoje logo na jej kombinéze.

„Petra je produkt mojej rodiny a som na to hrdý,“ hovorí Vlha.

Kým v minulosti pred spánkom často uvažoval, ako zoženie pre dcéru ďalšie peniaze, na najbližšiu sezónu má naplnený rozpočet už pred prvými pretekmi.

„Som prekvapený, koľko ponúk sme dostali. Konečne nie sme pod tlakom. Keď nemôžem spávať, tak rozmýšľam, čo sa nám vlastne podarilo. Mrzí ma len to, že od Slovenskej lyžiarskej asociácie máme čistú nulu. Keď dostanú peniaze od štátu, tak by Petre mohli dať aspoň omrvinku,“ povzdychne si.

Tento systém vôbec nefunguje

V minulosti už vyzýval najvyšších predstaviteľov lyžiarskej asociácie Ivana Ivaniča a Marina Mersicha, aby odstúpili. V posledných rokoch mali najlepší slovenskí zjazdári s asociáciou viaceré spory.