Môj zápas s Marpom? Ako McGregor proti Mayweartherovi, vraví Rytmus

Box pripomenul reperovi tanec.

17. okt 2018 o 19:16 Miloslav Šebela

"Box je teraz u mňa na prvom meiste," vraví Vrbovský.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Boxu sa venujete už tri roky. Čím vás tak získal?

„Som bývalý tanečník a môj život do 21 rokov bol o pohybe. Bol to breakdance, akrobatika. Všetko, čo som robil, sa týkalo pohybu.

Patrik ,,Rytmus" Vrbovský Preslávil sa s mikrofónom v ruke a patrí medzi najväčšie postavy slovenského hip-hopu.

V roku 2003 spoluzakladal kapelu Kontrafakt. Ľuďom je Patrik Vrbovský skôr známy ako Rytmus.

Po úspechu v umeleckej brandži dal začiatkom roka výzvu českému reperovi Marpovi, aby si zmerali sily v boxe.

V decembri ho čaká prvý zápas v ringu.

Potom som sa začal venovať repovej kariére a okolo roku 2015 som mal pocit, že som dokázal všetko, ale stále mi niečo chýbalo. Akoby môj život nebol naplnený.

Išiel som vtedy do Thajska s tým, že si dám takú očistu. Chcel som sa zdravo stravovať, športovať, znížiť hmotnosť a namotivovať sa. Veľmi ma vtedy chytil thajský box.Pripomenulo mi to tanec. Keď som sa potom vrátil na Slovensko. Dohodol som si tréning s Attilom Véghom (bojovník MMA - pozn.red.) v Spartakuse.

Prišiel boxerský sparing a bol tam jeden chalanisko, ktorý mi vravel, buď na nohách, buď na špičkách a takto to vytoč. A veľmi rýchlo mi to išlo. Mal som pocit, akoby ma niekto učil choreografiu. Box ma vtedy tak zasiahol, že odvtedy ho robím aktívne.“

V rámci hudby máte veľmi úspešnú kariéru. V boxe však len začínate.

„Počkajte, ale box neberiem ako kariéru. Začal som sa tomu venovať, pretože ma bavilo trénovať s ľuďmi ako je Attila Végh, Miro Štrbák a ďalší. Chodiť s nimi na sústredenia, aj keď som nemusel. Proste ma to bavilo.

Priamo na zápas som sa nikdy nepripravoval. Ale čím ďalej trénujete s takýmito ľuďmi, tým viac sa zlepšujete. Po roku som dosahoval celkom dobré výsledky. Po dvoch rokoch ani nehovoriac. A stále sa objavovala otázka: Kedy dáš zápas? Ja som na to hovoril: Načo? Nepotrebujem to.

Prečítajte si tiež: Rytmusa čaká súboj v ringu. Som outsider, vraví

Prišlo to až do momentu, že to bolo na spadnutie. A hovoril som si dobre, dám zápas, ale buď ho zorganizujem sám, alebo chcem aby to bolo niečo veľké.

Išiel som za Petrom Karešom (promotér a spolumajiteľ XFN - pozn.red.). On mi ponúkol nejakého neznámeho boxera. Na to som mu povedal: Nie. Dajme to s Marpom. A teraz som tu.“

Priznali ste, že do súboja proti Marpovi idete ako outsider. Máte pred zápasom rešpekt?