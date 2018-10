Houston doma hladko podľahol New Orleans. Prehral aj finalista z Clevelandu

Súhrn nočných výsledkov NBA 2018/2019.

18. okt 2018 o 7:31 (aktualizované 18. okt 2018 o 7:33) SITA

Houston začal sezónu prehrou s New Orleans.(Zdroj: TASR/AP)

DETROIT. Basketbalisti Houstonu nevstúpili na domácej palubovke víťazne do novej sezóny zámorskej NBA, v stredu ich nečakane prevalcovali hráči New Orleans 131:112.

Najlepší tím základnej časti minulého ročníka prehrával po polčase o 17 bodov a už sa z toho nedokázal spamätať.

V drese hostí exceloval najmä pivot Anthony Davis, ktorý sa prezentoval 32 bodmi a pridal aj 16 doskokov, 8 asistencií a po tri zisky a bloky.

"Pokiaľ budeme naďalej robiť to, čo robíme ako tím, zvyšok pôjde samo. Dobre sme si posúvali loptu a vytvárali priestor na strely. Na druhej strane sme poctivo bránili," komentoval Davis. S 30 bodmi, 10 doskokmi a 6 trojkami mu sekundoval krídelník Nikola Mirotič.

Prvé triple-double v novej sezóne a celkovo 11. v kariére dosiahol rozohrávač Elfrid Payton za 10 bodov, 10 doskokov a 10 asistencií.

Cleveland prehral v Toronte

Finalista minulého ročníka Cleveland podľahol Torontu na jeho palubovke 104:116.

Debut v drese Raptors po prestupe zo San Antonia si odkrútil krídelník Kawhi Leonard, na konto si za 37 minút pripísal 24 bodov a 13 doskokov.

"Cítil som sa dobre. Som šťastný, že sme zvíťazili. Do zápasu som nastúpil plne zotavený, takže je to pre mňa ďalšia skvelá správa," povedal Leonard, ktorý vynechal takmer celú predchádzajúcu sezónu pre problémy so stehenným svalom.

Kawhi Leonard debutoval za Toronto

Kemba prekonal 40-bodovú hranicu

Prvú 40-bodovú hranicu v novom ročníku prekonal rozohrávač Charlotte Kemba Walker.

Jeho 41 bodov vrátane 7 trojok však nestačilo na víťazstvo, keď Hornets doma podľahli Milwaukee tesne 112:113.

Na strane hostí sa najviac darilo Giannisovi Antetokunmpovi - grécky krídelník strelil 25 bodov a pridal aj 18 doskokov.

NBA 2018/2019 - streda:

Detroit - Brooklyn 103:100 (24:29, 27:22, 32:25, 20:24)

Najviac bodov: B. Griffin 26, Drummond 24 (20 doskokov), R. Jackson 19 - LeVert 27, Dinwiddie 23, J. Allen 17 (10 doskokov)

Charlotte - Milwaukee 112:113 (23:36, 31:31, 29:26, 29:20)

Najviac bodov: Walker 41 (7 trojok), Monk 18, Lamb a Kidd-Gilchrist po 10 - Antetokunmpo 25 (18 doskokov), Middleton 19, Bledsoe 17

Indiana - Memphis 111:83 (27:16, 29:23, 20:19, 35:25)

Najviac bodov: Bojan Bogdanovič 19, Oladipo 16, Sabonis (15 doskokov) a T. Evans po 14 - M. Gasol 13, Temple 12, Conley 11

Orlando - Miami 104:101 (25:31, 29:20, 25:27, 25:23)

Najviac bodov: A. Gordon 26 (16 doskokov), Fournier a Bamba po 13 - G. Dragič 26, J. Richardson 21, Whiteside 12 (18 doskokov)

New York - Atlanta 126:107 (23:24, 49:25, 34:35, 20:23)

Najviac bodov: Hardaway 31, Kanter 16 (11 doskokov), T. Burke, Trier a Hezonja po 15 - Prince 21, Bazemore a Trae Young po 14

Toronto - Cleveland 116:104 (28:25, 32:22, 30:28, 26:29)

Najviac bodov: Lowry 27 (5 trojok), K. Leonard 24 (13 doskokov), VanVleet 15 - Love 21, Osman 17 (10 doskokov), G. Hill a J. Clarkson po 15

Houston - New Orleans 112:131 (29:35, 25:36, 30:30, 28:30)

Najviac bodov: E. Gordon 21, Tucker a C. Paul po 19 - A. Davis 32 (16 doskokov), Mirotič 30 (10 doskokov, 6 trojok), Randle 25

San Antonio - Minnesota 112:108 (31:23, 25:29, 25:31, 31:25)

Najviac bodov: DeRozan 28, Aldridge 21 (19 doskokov), Gay 18 - Teague 27, Butler 23, Wiggins 20

Sacramento - Utah 117:123 (34:30, 21:38, 32:25, 30:30)

Najviac bodov: Cauley-Stein 23, Fox 21, Hield 19 - D. Mitchell 24, Ingles 22, Gobert 19 (15 doskokov)

Los Angeles Clippers - Denver 98:107 (24:29, 30:30, 18:15, 26:33)

Najviac bodov: T. Harris 19 (10 doskokov), Marjanovič 18, Gallinari 16 - Jokič 21, G. Harris 20, Barton 19

Phoenix - Dallas 121:100 (37:24, 19:22, 27:27, 38:27)

Najviac bodov: D. Booker 35 (6 trojok), Ariza 21 (5 trojok), Ayton (10 doskokov) a Josh Jackson po 18 - D. Powell 16, W. Matthews 15, D. Smith 13