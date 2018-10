Prečo Ronaldo opustil Real? Podľa španielskych médií za to môžu daňoví poradcovia

Ronaldo mal problém s daňami.

18. okt 2018 o 8:49 SITA

MADRID. Portugalský futbalový útočník Cristiano Ronaldo v lete po deviatich rokoch prestúpil z Realu Madrid do Juventusu Turín.

V súvislosti s týmto futbalovým presunom roka sa objavili dohady o nezdravej klíme v tíme, resp. "ponorková choroba" jedného z najlepších futbalistov sveta z dlhého, aj keď úspešného, pôsobenia v jednom klube.

Ako však informoval španielsky denník Marca, odchod 33-ročného rodáka z Madeiry zo Štadióna Santiaga Bernabéua spustili už udalosti po skončení predchádzajúcej sezóny 2016/2017.

Práve vtedy sa začali Ronaldove problémy so španielskymi daňovými orgánmi, ktoré v konečnom dôsledku vyústili až do jeho sťahovania do Talianska.

Schôdza s poradcami a agentom

Denník Mundo Deportivo píše, že Cristiano Ronaldo v máji 2017 zvolal stretnutie svojich poradcov v sídle svojho agenta Jorgeho Mendesa.

"Vravel som vám, že nechcem ísť do žiadneho rizika," mal podľa uvedeného periodika povedať poradcom na margo vtedajších obvinení z daňových únikov.

"Neštudoval som a doteraz som akurát hral futbal. To je jediná vec, ktorú som v živote robil. Nie som však hlúpy a nikomu neverím.

Vždy som radšej platil o 30 % vyššie dane, než sa požadovalo, a preto som si najal daňových poradcov. Učinil som tak preto, že som nechcel mať problémy," mal ďalej vyhlásiť Ronaldo na stretnutí.

Pokuta ho nahnevala

Právnik Carlos Osorio, ktorý bol taktiež prítomný, priznal, že bol zodpovedný za Ronaldove daňové záležitosti, ale ubezpečil svojho klienta, aby sa nebál.

Futbalista však napriek tomu musel o niekoľko mesiacov neskôr uzavrieť dohodu s daňovými orgánmi a zaplatiť aj mastnú pokutu za porušenie zákona.

To ho údajne veľmi nahnevalo.

"Nikdy som vám nepovedal, že nebudem platiť dane. Nerozumiem tomu, keďže dane mali odviesť sponzori, tak prečo ma obviňujú? Chcem vedieť, čo sa stalo," mal nakričať na svojich poradcov.

Cristiano Ronaldo mal údajne po tejto záležitosti ťažké srdce aj na vedenie Realu Madrid, ktoré mu v ťažkých časoch nevylepšilo zmluvu tak, ako to urobil FC Barcelona pri podobnom prípade Lionela Messiho.