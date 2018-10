Reprezentovala Slovensko. Toliverová sa stala prvou aktívnou hráčkou, ktorá bude trénovať v NBA

NBA zapája ženy aspoň v rámci realizačných tímov.

18. okt 2018

WASHINGTON. Americká basketbalistka vlastniaca aj slovenský pas Kristi Toliverová doplnila realizačný tím klubu zámorskej NBA Washington Wizards.

Tridsaťjedenročná rozohrávačka sa stala vôbec prvou ženou, ktorá bude popri aktívnej hráčskej kariére plniť úlohu asistentky trénera v najkvalitnejšej lige sveta.

Informoval o tom oficiálny web tímu z hlavného mesta USA.

"Je to moja životná šanca. Chcela by som odkázať mladým dievčatám, aby snívali vo veľkom, pretože všetko je dosiahnuteľné, ak tvrdo pracujete a máte vášeň pre to, čo robíte," povedala Toliverová, ktorá bude vypomáhať hlavnému koučovi Scottovi Brooksovi.

“Je veľmi talentovaná. Všetci chceme byť každý deň lepší a ona má rovnakú mentalitu ako my. Neviem všetko, ona takisto nie, ale spoločne sa môžeme niečo naučiť," doplnil 53-ročný lodivod Wizards.

Ešte neukončila kariéru

Toliverová prezradila, že sa v detstve chcela stať prvou ženou, ktorá by sa presadila medzi mužmi v NBA.

Basketbalová profiliga zapája ženy aspoň v rámci realizačných tímov.

Od roku 2014 je asistentkou trénera v San Antoniu Spurs Becky Hammnonová, v Sacramente Kings pôsobí Nancy Liebermanová a v Dallase Mavericks Jenny Boucková.

Rodáčka z Harrisonburgu na rozdiel od svojich krajaniek neskončila s profesionálnou kariérou hráčky a v lete doviedla Washington Mystics až do finále ženskej WNBA.

Namiesto angažmánu v Európe si však tentoraz zvolila účinkovanie na lavičke tímu z mužskej NBA.

Reprezentovala Slovensko

Skúsená rozohrávačka v minulosti reprezentovala Slovenska a v jeho drese sa predstavila na majstrovstvách Európy v roku 2015.

Basketbalistky s dvojkrížom na hrudi vtedy chceli získať miestenku na olympijské hry, ale obsadili konečné deviate miesto a Toliverová sa s národným tímom rozlúčila.

Na klubovej úrovni dosiahla Američanka viacero úspechov. Vo WNBA získala jeden titul a dvakrát si zahrala v Zápase hviezd tejto súťaže.

Rovnako z jedného prvenstva sa tešila v univerzitnej NCAA a dvakrát ovládla Euroligu.