Horské chuťovky Giro d´Italia 2019 sú známe, o prvej účasti vraj uvažuje aj Sagan

Prestížne cyklistické preteky budú mať vo svojom programe až tri časovky a jazdci by mali absolvovať viacero legendárnych stúpaní.

18. okt 2018 o 15:37 SITA

MILÁNO. Prestížne cyklistické preteky Giro d´Italia v roku 2019 budú mať vo svojom programe až tri časovky a jazdci by mali absolvovať viacero legendárnych stúpaní ako Passo di Gavia, Mortirolo či Croce d´Aune.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Štart bude v Bologni

Testom pre najlepších vrchárov zrejme bude aj nové stúpanie v itinerári týchto úvodných pretekov Grand Tour - Col del Nivolet vo Východných Alpách.

Definitívny program nastávajúceho ročníka Giro d´Italia zverejnia až 31. októbra, dosiaľ zistené informácie pochádzajú zo zdrojov talianskeho periodika La Stampa.

Faktom je, že štart obľúbených, ale aj mimoriadne náročných pretekov situovali do centra Bologne. Tam sa začne úvodná krátka časovka na 8,2 km, ktorá vyvrcholí stúpaním na San Lucu, ktoré je známe z pretekov Giro dell’Emilia.

Istotou by mala byť aj deviata etapa v podobe horskej časovky na 34,7 km z Riccione do San Marína a desiata etapa s plochým profilom z Ravenny do Modeny, kde sa očakáva šprintérsky dojazd.

Stodruhý ročník Giro d´Italia vyvrcholí vo Verone časovkou na 15 km k rímskemu amfiteátru. V podobnom štýle vrcholili aj edície Gira v rokoch 1984 a 2010, keď sa z celkových triumfov tešili Taliani Francesco Moser a Ivan Basso.

Stúpanie ako z filmu

Podľa organizátorov z RCS Sport horskou "chuťovkou" bude 13. etapa s cieľom pri horskom jazere Serrú vo výške 2200 m neďaleko národného parku Gran Paradiso.

Na úzkej ceste budú časti so sklonom terénu vyše 15% a divácky atraktívne stúpanie absolvuje 30 zátačiek. Stúpanie na Col del Nivolet sa málokedy používa v cestných pretekoch, ale je známe najmä vďaka záverečným scénam z filmu "The Italian Job".

Prečítajte si tiež: Dumoulin držal s Froomom v Alpách krok, čo prinesú Pyreneje?

Vzhľadom na množstvo časovkových kilometrov je možné predpokladať, že na Giro d´Italia sa opäť objaví Holanďan Tom Dumoulin (Sunweb), víťaz z roku 2017 a druhý v celkovom poradí z tohtoročných pretekov.

Rovnako zrejme zmýšľa aj Brit Simon Yates (Mitchelton-Scott), ktorého tento rok len niekoľko dní delilo od celkového triumfu, ale záver náročných trojtýždňových nezvládol (vynahradil si to neskôr celkovým triumfom na Vuelte).

Očakáva sa, že Kolumbijčan Egan Bernal bude lídrom tomu Sky, no možno ním bude Brit Geraint Thomas, víťaz Tour de France 2018. Na domáce cesty by sa mohol vrátiť aj dvojnásobný víťaz (2013, 2016) Vincenzo Nibali z tímu Bahrain-Merida.

Froome skôr nie, Sagan skôr áno

Podľa webu Cyclingnews aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) uvažuje o tom, že v májovom termíne oželie obľúbené preteky Okolo Kalifornie a po prvý raz sa predstaví fanúšikom na Gire.

"Čo sa týka tohtoročného šampióna Chrisa Frooma, očakáva sa, že v budúcom roku dá prednosť útoku na piaty titul na Tour de France a na Giro d´Italia bude chýbať," píše vo svojej prognóze Cyclingnews.