Kocian: Funkcionári mi dávali odporúčania, kto má hrať. Mali však smolu

Žilinská cesta je normálna, tvrdí Kocian.

18. okt 2018 o 16:15 Juraj Berzedi

Po prehratom zápase s Českom porušili siedmi slovenskí futbalisti večierku, na čo tréner Ján Kozák následne rezignoval. Ako vnímate túto situáciu?

„Nerád by som sa k tomu vyjadroval. Je to nepríjemné pre všetkých zainteresovaných – hráčov, trénera Kozáka či prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika. A bude to nepríjemné aj pre nového reprezentačného trénera, ktorý povolá týchto hriešnikov.“

Zažili ste počas vášho pôsobenia situáciu, kedy by hráči takto porušili disciplínu a štatút reprezentanta?

JÁN KOCIAN Slovenskú futbalovú reprezentáciu trénoval v rokoch 2006 až 2008.

S národným tímom sa mu nepodarilo postúpiť na EURO 2008.

V sedemnástich zápasoch pod jeho vedením zvíťazili Slováci trikrát, päťkrát remizovali a deväťkrát prehrali.

V rokoch 1993-1995 robil asistenta reprezentačnému trénerovi Jozefovi Venglošovi.

„Keď som bol pri reprezentácii prevalila sa aféra v českom futbale, keď boli ich reprezentanti nachytaní pri podobnom večierku.

Viem, že bulvárne denníky vtedy sledovali slovenských futbalistov a čakali či niečo podobné nevyvedú.

Mal som informácie o fotografoch, ktorí sa ich snažili nachytať, ale nič také sa nestalo.

Za môjho pôsobenie som nemusel riešiť vážne porušenie disciplíny.“

Ján Kozák hovoril, že počas jeho pôsobenia pri reprezentácii naňho vyvíjali tlaky viacerí futbaloví manažéri. Stretli ste sa s niečím podobným?