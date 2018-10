Serenin tréner opätovne priznal, že hráčke počas finále US Open dával pokyny

Chce, aby bol koučing povolený aj na grandslamoch.

19. okt 2018 o 10:36 SITA

BRATISLAVA. Tréner niekdajšej najlepšej svetovej tenistky Sereny Williamsovej Patrick Mouratoglou tvrdí, že počas zápasov by malo byť povolené koučovanie hráčok aj na grandslamových turnajoch.

Skúsený 48-ročný Francúz priznal, že použil skryté signály, ktorými sa pokúšal pomôcť Serene Williamsovej počas finálového zápasu na nedávnom US Open proti Japonke Naomi Osakovej.

Serena ho napokon prehrala 2:6, 4:6 a nezvládla svoje emócie. Okrem hnevu a verbálneho útoku na adresu empajrového rozhodcu Carlosa Ramosa obvinila aj Mouratogloua z toho, že si vymýšľa, že ju na diaľku koučoval.

Ona si toho údajne nebola vedomá, napokon skončila s pokutou 17 000 USD vrátane štvortisícovej sankcie pre trénera.

Mouratoglou na twitteri uviedol, že pravidlo o povolenom koučingu by sa malo rozšíriť z turnajov WTA aj na grandslamové akcie a pomohlo by to popularite športu.

Poukázal aj na to, že mnohé ďalšie športy (napr. box, golf, cyklistika) umožňujú športovcom, aby sa počas svojho výkonu mohli poradiť s niekým ohľadom ďalších krokov. S názorom Mouratogloua súhlasí aj výkonný riaditeľ WTA Steve Simon.

"Koučovanie by mali povoliť všeobecne v našom športe," povedal.

Čo sa týka vedenia grandslamových turnajov, aj tam panuje nejednotnosť v tejto problematike. Napríklad zástupcovia Wimbledonu sa viackrát vyjadrili, že akákoľvek forma koučingu počas zápasov je neprípustná.

"Je to konfrontácia dvoch odlišných názorových prúdov - tradicionalistického konzervatívneho a moderného progresívneho. Ak by sme pozorne sledovali, čo sa deje počas zápasov, zistili by sme, že veľa trénerov na diaľku koučuje svoje hráčky, lebo tie sa neustále otáčajú smerom k svojim lóžam. Niektoré to robia po každej odohranej výmene. Taká je pravda," upozornil Mouratoglou.