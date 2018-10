Baška stratil viac ako šesť minút, štvrtú etapu na Okolo Kuang-si vyhral Moscon

Jazdec tímu Sky je zároveň celkovým lídrom.

19. okt 2018 o 11:34 (aktualizované 19. okt 2018 o 11:48) TASR, SITA

Okolo Kuang-si 2018

4. etapa (Nanning - Nongla, 152,2 km):

1. Gianni Moscon Taliansky Sky 3:38:02 h 2. Felix Großschartner Rakúsko Bora-Hansgrohe + 5 s 3. Sergej Černeckij Rusko Astana + 8 s 4. Carlos Verona Španielsko Mitchelton-Scott + 11 s 5. Rigoberto Urán Kolumbia EF Drapac + 11 s 6. Luis Leon Sanchez Špainelsko Astana + 15 s 107. Erik Baška Slovensko Bora-Hansgrohe + 6:06 min

NONGLA. Taliansky cyklista Gianni Moscon triumfoval vo štvrtej etape pretekov Okolo Kuang-si v Číne, ktoré sú záverečným podujatím prestížneho seriálu UCI WorldTour v tejto sezóne.

Jazdec tímu Sky prišiel do cieľa s päťsekundovým náskokom pred Rakúšanom Felixom Großschartnerom (Bora-Hansgrohe). Tretí bol Rus Sergej Černeckij (Astana) so stratou ôsmich sekúnd na víťaza.

Jediný slovenský zástupca v pelotóne Erik Baška z Bory-Hansgrohe finišoval na 107. mieste s odstupom 6:06 min.

Rovnaké poradie na prvých troch miestach je aj na čele priebežnej klasifikácie. Baška figuruje celkovo na 116. pozícii so stratou 6:42 minúty.

Moscon má v pelotóne povesť kontroverzného cyklistu. Úradujúci taliansky šampión v časovke bol od 8. augusta do 12. septembra v treste za to, že počas 15. etapy na tohtoročnej Tour de France zasiahol do tváre Francúza Élieho Gesberta z tímu Fortuneo-Samsic.

Na základe preskúmania videozáznamu rozhodcovský zbor odvolal Taliana z pretekov. Moscon sa neskôr za svoje konanie ospravedlnil súperovi, svojmu tímu, organizátorom Tour aj fanúšikom.

Priebežné celkové poradie: