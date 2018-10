Košice zničili Detvu, Zvolen vyhral ôsmykrát po sebe

Hlasy po zápase:

Ján Pardavý, asistent trénera Trenčína: "Bol to výborný zápas, ktorý priniesol veľa bojovnosti a súbojov, možno nie až toľko hokejovej krásy. Bolo to celé o jedinom góle, a hoci sme možno neboli lepší ako Bystričania, ktorí vyhrávali najmä v našom obrannom pásme veľa súbojov, naša bojovnosť a obetavosť znamenala, že sme tento pre nás veľký zápas dotiahli do šťastného konca. V závere sme si napriek tlaku súpera ešte počkali na našu šancu a poistili sme víťazstvo."

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Bol to typický súboj týchto dvoch súperov, v ktorom bolo veľa fyzickej hry. My sme sa síce snažili, ale domáci nám neumožňovali vypracovať si veľa čistých šancí a množstvo našich striel sa im podarilo blokovať. V defenzíve sme urobili jedinú veľkú chybu, ktorú Trenčín využil a hoci naši hráči hrali poctivo, tento dobrý zápas sa pre nás skončil prehrou."