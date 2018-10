Mokošovú zabrzdilo zranenie v najmenej vhodnej chvíli

Najlepšia slovenská športová gymnastka v súčasnosti má za sebou dobrú sezónu.

20. okt 2018 o 10:34 TASR

BRATISLAVA. Má za sebou životnú sezónu, no blížiaci sa svetový šampionát v katarskej Dauhe musí oželieť.

Slovenská športová gymnastka Barbora Mokošová si tento nemilosrdný verdikt vypočula z úst lekárov iba pred pár dňami.

Dôvodom je zranenie členka pravej nohy, ktoré si privodila ešte minulý mesiac na sústredení v maďarskom Györi.

Zranenie v najmenej vhodnej chvíli

Hoci si Mokošová prešla doteraz viacerými zraneniami, to súčasné prišlo v najmenej vhodnej chvíli. V aktuálnej sezóne mala totiž formu ako hrom.

"Aj preto ma veľmi mrzí, že na svetovom šampionáte nebudem štartovať. A čo sa stalo? Zhruba tri týždne dozadu som na jednom z tréningov na sústredí v Maďarsku zle doskočila na kladine, čoho výsledkom bol výron členka," uviedla 21-rodáčka z Bratislavy pre TABLET.TV.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Pôvodne sa nevedelo, či som si v nohe niečo aj potrhala, alebo ide o klasický výron, a preto padlo rozhodnutie, že tohtoročné majstrovstvá sveta musím vynechať. Bohužiaľ, stalo sa čo sa stalo, čas už nevrátim. Priznám sa, že som si kvôli tomu aj poplakala," prezradila Mokošová.

V aktuálnej sezóne stojí za zmienky najmä výpočet jej úspechov na challenge podujatiach Svetového pohára.

"V chorvátskom Osijeku som získala striebro na bradlách a na kladine, na prostných som obsadila štvrtú priečku. O pár týždňov nato sa mi v slovinskom Koperi podarilo na bradlách triumfovať, bronz som brala na prostných a na kladine som zaknihovala štvrté miesto. No a pred mesiacom som v maďarskom Szombathely bola druhá na bradlách a tretia na prostných. Žiaľ, súčasné zranenie ma potom eliminovalo z ďalších pretekov SP v Paríži," pokračovala.

Gymnastický vek sa predlžuje

Gymnastická kariéra netrvá v porovnaní s inými športmi ani zďaleka tak dlho. Niet sa čo čudovať, veď pri niekoľkohodinových tréningoch denne, ktorých súčasťou sú stovky výskokov, premetov či sált, je to aj logické. Dokedy to gymnasti zväčša aktívne ťahajú?

"V poslednom čase sa tá hranica posúva. V súčasnosti nie je nič neobvyklé, ak niekto súťaží aj ako 25-ročný či v tridsiatke. Už je to naozaj bežné. Raritou medzi gymnastkami je však jedna pretekárka z Uzbekistanu, ktorá má možno aj 47 rokov a stále sa drží v top forme a na najvyššej úrovní," uviedla Mokošová.

"Ja osobne by som to chcela potiahnuť minimálne do olympiády v Tokiu, ktorá sa bude konať o dva roky. Potom uvidím, aký bude môj zdravotný stav. Nebude však klamať, že pomýšľam aj na OH 2024 v Paríži, no o tom zasa nechce nič počuť môj tréner," povedala Mokošová.

Jedna z najvyšších

Nemenej zaujímavou témou pri športových gymnastkách je ich výška. Pri preskoku, na kladine, prostných či na bradlách možno badať v drvivej väčšine prípadov súťažiť útle postavy, pričom Mokošová patrí so svojimi 168 centimetrami k najvyšším na svete.

"Všetko má svoje plusy i mínusy. Plusy som v tom, že pri vyššej postave majú pohyby a cvičenie vzduch, sú akoby priestrannejšie v porovnaní so zostavou malých gymnastiek. Tie však majú zasa výhodu napríklad na bradlách, lebo medzi žrde sa s prehľadom zmestia. Keď sa na ne pre zmenu zavesím ja, musím byť na milimeter presná, aby som nohami nešúchala o žinenky," zamyslela sa slovenská reprezentantka.

Pád z kladiny v Riu

Jeden z najväčších snov si splnila pred dvomi rokmi, a to účasťou na OH v Riu de Janeiro. Hoci pod piatimi kruhmi obsadila konečnú 45. priečku, olympiádu si dokonale užívala.

"Čo sa týka môjho umiestnenia, vždy to môže byť lepšie. Urobila som však všetko pre to, aby som tam ukázala, čo všetko viem a ako viem cvičiť. S výnimkou jedného pádu na kladine som podľa mňa zacvičila veľmi dobre, takže som sama so sebou spokojná," vrátila sa myšlienkami dva roky dozadu Mokošová.

Tej sa splnil v Riu sen aj v tom, že sa tam mohla stretnúť s americkým gymnastkami, ktoré patria k absolútnej svetovej špičke. "Stretla som však aj plaveckú hviezdu Michaela Phlepsa či tenistku Serenu Williamsovú," dodala.