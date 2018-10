Prvý Eskimák v NHL ukončil kariéru

Jordin Tootoo dúfa, že do budúcna trošku vydláždil cestu aj pre ďalšie domorodé deti.

20. okt 2018 o 10:52 SITA

NEW YORK. Kanadský hokejový útočník Jordin Tootoo v piatok oznámil definitívny koniec hráčskej kariéry.

Tridsaťpäťročný rodák z Churchillu v severnej Manitobe absolvoval v zámorskej NHL dovedna 13 sezón, počas ktorých nastupoval za Nashville Predators, Detroit Red Wings, New Jersey Devils a Chicago Blackhawks.

V 723 dueloch v profilige nazbieral 161 za 65 gólov a 96 asistencií.

"Obzerám sa dozadu a premýšľam o mojej hokejovej kariére ako o veľkej príležitosti. Nemyslel som si, že to dotiahnem až tak ďaleko, ale som vďačný za všetko. Bola to perfektná jazda a teším sa na to, čo ma čaká v budúcnosti," uviedol podľa webu nhl.com prvý Eskimák, ktorý dostal príležitosť predviesť svoje schopnosti na klziskách zámorskej hokejovej NHL.

V nej sa naposledy objavil v sezóne 2016/2017, uplynulý ročník vynechal pre nešpecifikované zranenie v hornej časti tela.

"Ešte stále je to pre mňa neuveriteľný zážitok. Dúfam, že som do budúcna trošku vydláždil cestu aj pre ďalšie domorodé deti," doplnil Jordin Tootoo.