Trnava naplno bodovala po víťazstve nad Senicou

Futbalisti Trnavy strelili v 12. kole Fortuna ligy štyri góly.

20. okt 2018 o 15:58 (aktualizované 20. okt 2018 o 16:56) SITA, TASR

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava si poľahky poradili so Senicou 4:1 v sobotňajšom stretnutí 12. kola Fortuna ligy.

Úradujúci majster a slovenský zástupca v skupinovej fáze Európskej ligy 2018/2019 opäť nenastúpil v najsilnejšej zostave, no Mareka Bakoša pri strieľaní gólov adekvátne zastúpil Rakúšan Fabian Miesenböck.

Najprv v 43. min po rohovom kope vymietol roh bránky a zvýšil na 2:0 a potom aj v 59. min zareagoval na kontaktný gól hostí a z rýchleho protiútoku stanovil na 3:1.

V 62. min si mohol pripísať hetrik, no nepremenil penaltu. Záhoráci pôsobili odovzdane a so siedmimi bodmi sú naďalej poslední.

FC Spartak Trnava - FK Senica 4:1 (2:1)

Góly: 43. a 59. Miesenböck, 6. E. Grendel, 73. Čanturišvili - 45.+ R. Dias, ŽK: 63. Miesenböck - 16. Petshi, 49. Otrísal, 67. Deretti, rozhodovali: Marhefka - Žákech, Galo, 3812 divákov

Trnava: Chudý - A. Kadlec, Godál, Martin Tóth, M. Oravec - Greššák, Rada - E. Grendel (79. Schirtladze), Miesenböck (72. Ghorbani), Čanturišvili - Dangubič (58. Jirka)

Senica: Taborda - C. Silveira, Otrísal, J. Kotula, R. Dias, Asmah - Klapan (46. Zezinho), Deretti, Petshi - Cuadros (67. Ségbé Azankpo), Castaňeda (75. Tešija)

Hlasy po zápase:

Radoslav Látal, tréner Trnavy: "Na dnešný zápas sme mali dostatok času a náš výkon bol iný, ako keď ste v plnej záťaži. Trochu sme pozmenili zostavu, pri neúčasti zraneného Bakoša, mal aj Ghorbani v týždni problémy a tak na hrote hral Miesenböck, ktorý dal aj dva góly. Trochu nám viazla finálna prihrávka. Pomohol nám prvý gól z priameho kopu, ale za inkasovaný gól tesne pred polčasom som bol na hráčov trochu naštvaný, ale po zmene strán sme dali z brejku tretí gól a zápas sme dohrávali v pohode. Sme spokojní a už sa môžeme chystať na Dinamo Záhreb."

Frederico Ricardo, tréner Senice: "Keď prehráte 1:4 nemôžete nič povedať. V prvom polčase sme urobili dve hlúpe chyby. Inkasovali sme gól z rohu po obrovskej chybe, no potom sme sa aj my presadili po priamom kope, ale nič to neznamenalo. Po zmene strán sme inkasovali na 3:1 a bolo po zápase. Ak hráte takýmto štýlom proti mužstvu, ktoré sa predstavilo v Európskej lige a ponúknete mu takéto góly, nemôžete pomýšľať na body."