Slovenskí kickboxeri získali na domácich ME osem medailí

O štyri zlaté kovy sa postarali Marek Karlík, Veronika Cmárová, Alexandra Filipová a Monika Chochlíková.

20. okt 2018

BRATISLAVA. Slovenskí reprezentanti v kickboxe si vybojovali dovedna osem medailí (bilancia: 4 - 2 - 2) na tohtotýždňových majstrovstvách Európy organizácie WAKO v Bratislave.

O štyri kovy najcennejšieho odlesku sa postarali v rámci piatkového galavečera Marek Karlík v lightkontakte do 74 kg, Veronika Cmárová v low-kicku do 65 kg, Alexandra Filipová v low-kicku do 70 kg a Monika Chochlíková v disciplíne K1 do 52 kg.

Dve striebra pre slovenské farby na tohtoročnom šampionáte v hlavnom meste SR získali Sofia Adamečková v light-kicku do 65 kg a Lucia Cmárová v K1 do 60 kg, na bronzový stupienok vystúpili ešte vo štvrtok Dominika Karchová v light-kicku do 50 kg a Ján Soták v light-kicku do 94 kg.

Majstrovstvá Európy v sobotu vyvrcholili v bratislavskej Hant aréne už bez slovenskej účasti.

"Bol to vynikajúci šampionát pre slovenskú reprezentáciu. Získali sme dovedna osem medailí, ktoré majú vyšší lesk, ako sme pôvodne plánovali. Hoci sme pred ME v Bratislave vraveli o desiatich pódiových umiestneniach, rátali sme však s menšou finálovou účasťou a viacerými bronzovými medailami. Želali sme si aspoň po jednom zlate z tatami i ringových disciplín, máme dovedna štyri najvzácnejšie kovy, tri z ringu. Je to fantastické, úžasná správa pre Slovensko a slovenský kickbox," zhodnotil tréner slovenskej reprezentácie pre tatami disciplíny Jozef Kolozsy.

Marek Karlík sa po vlaňajšom zlate na majstrovstvách sveta v Budapešti tešil z prvenstva aj na kontinentálnom šampionáte. Jeho finálový súper z Talianska Giacomo Pennacchio mu nenarobil vážnejšie problémy (3:0), hoci na úvod rozhodca Karlíkovi dal mínusový bod za príliš tvrdý úder.

"Úžasné, som šťastný zo zlata. Finálový zápas bol viac technický. Pennacchio bol omnoho slabší ako ja. Nechcel som za príliš silné údery dostať mínus body a prehrať zápas. Som seniorský majster Európy, čo ma veľmi teší," uviedol po dueli člen klubu Panter Prešov Karlík.

"Ja som sa na súpera skoro vôbec nepripravoval. Nevedel som, akú má formu. V prvých sekundách finále, čo som na neho vybehol, som zistil, že je slabý. Musel som ubrať z aktivity, byť v defenzíve a iba vracať kopy a údery. Inak sa to ani nedalo," dodal Karlík.

Z triumfu Karlíka neskrýval radosť ani kouč Jozef Kolozsy.

"Splnila sa nám túžba získať titul, ktorý ešte Marek nemal. V piatok sa stal majstrom Európy, Obhajoval minuloročné zlato z majstrovstiev sveta, takže si skompletizoval zbierku. Teraz je úradujúcim svetovým i kontinentálnym šampiónom, čo je fantastické."

Monika Chochlíková obhájila v K1 do 52 kg svoj triumf z predchádzajúcich ME 2016 v slovinskom Maribore.

"Finálový zápas bol ťažký. Českú súperku Mišu Kerlehovú som nevedela zdolať strašne dlho. Som rada, že sa to podarilo. Na tento duel som sa pripravovala doslova niekoľko rokov s tým, že predchádzajúce dve prehry z našich vzájomných duelov jej konečne odplatím a revanšujem sa. Vyšlo mi to," vyznala sa po víťazstve 3:0 a zisku zlata v Hant aréne 22-ročná kickboxerka Victory Gym Trenčín.

"V mojom prípade bolo ťažšie získať prvé zlato pred dvoma rokmi. Teraz to zasa bolo náročnejšie v tom, že mojou finálovou protivníčkou bola Kerlehová. Keby to bol hocikto iný, je to pre mňa ľahšie. Musela som si siahnuť až na dno," doplnila.

V low-kicku do 65 kg sa tešila v domácom prostredí z primátu Veronika Cmárová, v ringu triumfovala tesne 2:1 nad Chorvátkou Marijou Bodačovou. "Ani si to neuvedomujem, že som majsterka Európy. Som rada, že som zvíťazila," hodnotila po úspešnom finále členka klubu Guard Košice V. Cmárová .

"Finále bolo napínavé podľa bodov, ale môj triumf ma samozrejme teší. Bola som trošku nervózna, nešla som tak, ako viem. Napokon som to však dokázala a mám obrovskú radosť," dodala Cmárová.

Slovensko premiérovo organizovalo seniorský kontinentálny šampionát organizácie WAKO a chcelo sa aj po športovej stránke výraznejšie presadiť, čo sa podarilo.

Počas piatich dní (16. - 20. 10.) sa súťažilo v troch disciplínach: v dvoch "ringových" - low-kicku a v K1-Rules a v jednej na tatami - v light-kicku.

Prihlásených bolo 521 pretekárov z 36 krajín, celkovo aj s rozhodcami a realizačným tímami na ME takmer 800 účastníkov. Rozpočet podujatia sa vyšplhal na 160-tisíc eur.

V Bratislave išlo o prvú časť majstrovstiev Európy v kickboxe, o mesiac neskôr (termín: 17. - 25. 11.) bude nasledovať druhá časť ME 2018 v slovinskom Maribore. Súťažiť sa tam bude v ďalších disciplínach - lightkontakte, semikontakte a fullkontakte.

Prehľad finálových výsledkov:

Tatami disciplíny:



Light-kick - kategória do 74 kg: Marek Karlík (SR) - Giacomo Pennacchio (Tal.) 3:0 na body



Light-kick - kategória do 65 kg: Nikole Marangoniová (Tal.) - Sofia Adamečková (SR) 3:0



Ringové disciplíny:



Low-kick - kategória do 65 kg: Veronika Cmárová (SR) - Marija Bodačová (Chor.) 2:1



Low-kick - kategória do 70 kg: Alexandra Filipová (SR) - Helena Jurišičová (Chor.) 3:0



K1-Rules - kategória do 52 kg: Monika Chochlíková (SR) - Michaela Kerlehová (ČR) 3:0



K1-Rules - kategória do 60 kg: Milana Bjelogrlicová (Srb.) - Lucia Cmárová (SR) 3:0

Prehľad medailových umiestnení slovenských reprezentantov:

Zlato (1. miesto): Marek Karlík (light-kick, kategória do 74 kg), Veronika Cmárová (low-kick do 65 kg), Alexandra Filipová (low-kick do 70 kg), Monika Chochlíková (K1-Rules do 52 kg)



Striebro (2. miesto): Sofia Adamečková (light-kick do 65 kg), Lucia Cmárová (K1-Rules do 60 kg)



Bronz (3. miesto): Dominika Karchová (light-kick do 50 kg), Ján Soták (light-kick do 94 kg)