Škriniar už nemyslí na Kozáka, musí ubrániť jedného z najlepších na svete

Na slovenského stopéra v službách milánskeho Interu čaká v nedeľu slávne derby.

21. okt 2018 o 7:12 (aktualizované 21. okt 2018 o 8:49) SITA

MILÁNO. V nedeľu večer čaká futbalové Taliansko už 222. Derby della Madonnina medzi milánskymi klubmi AC a Inter. Štvrtýkrát by sa v ňom maj objaviť aj slovenský reprezentant Milan Škriniar.

Najväčšiu hrozbu pre neho a defenzívu Interu predstavuje argentínsky kanonier AC Miláno Gonzalo Higuaín.

Základ je neinkasovať

Dvadsaťtriročný stopér vie, že ubrániť skúseného útočníka bude kľúčové, ale na úspech to nestačí.

"Je pre nás dôležité, aby Higuaín neskóroval. Nie je to však iba o ňom, musíme ubrániť aj ostatných útočníkov.

Higuaín je nepochybne veľmi kvalitný futbalista, patrí k najlepším zakončovateľom v Taliansku, ale keď nám on nedá gól, no strelí ho niekto iný, bude to také isté. Musíme sa pokúsiť neinkasovať a streliť aspoň jeden či dva góly, aby sme zvíťazili," zhodnotil Škriniar pre ESPN.

Škriniarove štvrté derby

Škriniar dosiaľ nastúpil v troch milánskych derby. Dvakrát v talianskej najvyššej súťaži a jeden raz v tamojšom pohári Coppa Italia.

V Serie A má na konte jedno víťazstvo a jednu remízu, v pohárovej súťaži jeho tím podľahol AC Miláno 0:1 v predĺžení.

"V Serie A som proti AC Miláno v drese Interu ešte neprehral. Prvé derby bolo pre mňa veľmi vzrušujúce. Triumfovali sme vtedy 3:2 gólom z 95. min. Mauro Icardi strelil hetrik. Bolo to skvelé pre nás i našich fanúšikov," zaspomínal si rodák zo Žiaru nad Hronom.

"Druhýkrát sa zápas skončil 0:0. Teraz verím, že znovu triumfujeme. Musíme dokázať, že sme lepší. Do duelu dáme všetko. Myslím si, že máme lepší tím, ako minulý rok, ale musíme to potvrdiť aj na ihrisku. Tam sa rozhodne o všetkom," povedal slovenský reprezentant.

Nezáujem o rivala

Oba milánske tímy mali napriek vysokým ambíciám slabší vstup do ročníka.

Aktuálne je na tom lepšie Inter, ktorý je so 16 bodmi na treťom mieste tabuľky Serie A, AC Miláno má na 11. priečke 12 bodov a zápas k dobru.

Zverenci kouča Luciana Spallettiho ťahajú série štyroch ligových triumfov, AC Miláno zase v rámci Serie A neprehralo v ostatných šiestich súbojoch.

"Nezaujímam sa o nich, mňa zaujíma iba Inter a naše výsledky a umiestnenie v tabuľke. Chceme sa na konci ročníka umiestniť v prvej štvorke a je nám v podstate jedno, kde budú oni," povedal Škriniar.

Čo sa stalo v reprezentácii, to do Interu nepatrí

Derby della Madonnina je prvým súbojom po reprezentačnej prestávke. Škriniar má za sebou turbulentný zraz, počas ktorého rezignoval tréner národného tímu SR Ján Kozák.

Ako hlavný dôvod uviedol, že sedmička nominovaných hráčov zásadne porušila životosprávu a zaradil medzi nich aj stopéra Interu Miláno.

"Hneď, keď sme sa všetci stretli po reprezentačnej prestávke, začali sme sa sústrediť na derby. Teraz sme všetci spolu a bojujeme za jediný cieľ. Koncentrujeme sa a tvrdo pracujeme, aby sme v derby uspeli. Je dôležité, aby sme sa udržali na víťaznej vlne.

Čo sa stalo v národných tímoch, to tam aj zostane. Reprezentácia a Inter sú dve rozdielne veci," dodal niekdajší hráč Sampdorie Janov či MŠK Žilina.

Fyzická sila je na strane Interu, technickú má AC

Štyridsaťročný tréner AC Miláno Gennaro Gatusso si uvedomuje silné stránky súpera, ale pozná i schopnosti svojich zverencov.

"Inter je veľmi kvalitný tím a nie je to iba na papieri, čo potvrdil aj v Lige majstrov. Jeho hráči sú fyzicky výborne pripravení. Nesmieme robiť zbytočné chyby a ani sa ich báť.

Musíme Inter rešpektovať, ale chceme sa prezentovať svojou hrou. Zvýšenú pozornosť musíme venovať kľúčovým hráčom Maurovi Icardimu a Ivanovi Perišičovi," uviedol Gattuso.

"Keď porovnáme jednotlivých hráčov, máme iné typy ako Inter. Z fyzickej stránky určite na tom nie sme tak ako súper. Myslím si však, že v technických záležitostiach máme navrch my," dodal.

Rodák z mestečka Corigliano Calabro tvrdí, že ako tréner vyznáva rovnaké zásady, ktoré ho zdobili aj počas aktívnej hráčskej kariéry.

"Počas ostatného mesiaca sme veľmi vyrástli aj po mentálnej stránke. Možno ma niektorí hráči nenávidia, ale moje vnímanie futbalu si vyžaduje maximálne nasadenie a profesionálny prístup počas každého tréningu a za tým si stojím.

Zrejme to niekto má aj rád a páči sa mu to, ale myslím si, že približne dvadsať percent zverencov ma neznáša," uzavrel Gattuso.