Messi zlomenou rukou ovplyvnil aj históriu slávneho derby

Futbalisti Real Madrid nevyhrali už päť zápasov.

21. okt 2018 o 16:05 Pavol Spál

BRATISLAVA. Real Madrid sa ponoril do krízy. Tri prehry za sebou, päť zápasov bez víťazstva a skóre 1:7. Takýto kolaps naposledy postihol najslávnejší klub sveta v roku 2009.

„Lopetegui (pozn. red. tréner Realu) v priepasti," zhrnul žalostnú bilanciu v titulku španielsky denník AS.

Real vo víkendovom zápase deviateho kola španielskej ligy prehral aj s priemerným Levante. A to na vlastnom štadióne.

Akou veľkou temnotou momentálne výstavná značka prechádza, umocňuje fakt, že gól, ktorým Marcelo znížil na 1: 2 určil nový klubový rekord v čase bez streleného gólu.

Zastavil sa na cifre 481 minút. V roku 1985 to bolo 464 minút.



Real mal pritom v zápase obrovskú prevahu. Vypustil 34 striel, z toho 14 na bránu, rozohral 24 priamych kopov a 15 rohov, ale loptu do brány Levante dostali iba raz.

Začal to výprask od Sevilly

„Mali sme skvelé čísla, ale tie zápasy nevyhrávajú. Hrá sa na góly, nie na zásluhy," hodnotil trpko tréner Julen Lopetegui.

Bývalý tréner reprezentácie Španielska pred štartom sezóny nahradil Zinedina Zidana.

A Lopetegui sa neuviedol zle. Prvé zápasy víťazil, v Lige majstrov Real zdolal AS Rím 3: 0 a zdalo sa, že je na dobrej ceste.

Všetko sa však zlomilo výpraskom v Seville 0:3. Čo sa stalo?

Nedarí sa ani Garethovi Baleovi. (zdroj: TASR/AP)

Gareth Bale a Karim Benzema, ktorí na začiatku sezóny vyzerali sviežo a plní odhodlania ukázať svetu, že dokážu zaceliť dieru po Cristianovi Ronaldovi, sa začali strelecky trápiť.

A prišli aj zranenia.

Mnohí vyčítajú šéfstvu klubu, že za krízou je predaj a strata najväčšej hviezdy Cristiana Ronalda.

V hre je Conte

„Ľudia by však nemali zabúdať na to, že podobnú krízu sme mali aj s Cristianom. Nie je to o jednom hráčovi, verím, že góly opäť začneme strieľať, "odmietol kapitán Sergio Ramos tvrdenie, že hviezdny Portugalčan Realu chýba.

„Sme si istí, že všetko vyvrátite," uisťuje tréner Lopetegui. Jeho pozícia je po zlých výsledkoch veľmi krehká a podľa španielskych médií už Real chystá náhradu.

Najčastejšie sa spomína meno Antonia Conteho, ktorý naposledy pôsobil v Chelsea. Taliansky tréner je odvtedy bez angažmán.

„V tejto chvíli je však moja pozícia to posledné, o čom by som premýšľal. Som odhodlanejší pokračovať viac ako kedykoľvek predtým,“ dodal Lopetegui.

Real je po deviatich kolách španielskej ligy až na piatom mieste.

Keď sa prezident klubu Florentino Pérez počas duelu s Levante začal za stavu 0:2 hrabať v mobilnom telefóne, na sociálnych sieťach sa hneď rozbehla diskusia, či už píše Contemu, že má zmluvu nachystanú.

Messi si zlomil ruku

„Bolo by to šialené, keby Lopetegui skončil," odkázal Ramos do vyšších poschodí.

V utorok čaká Real zápas Ligy majstrov proti Plzni.

Španielska liga má za týždeň na programe slávne El Clásico a prvýkrát od decembra 2007 dôjde k tomu, že sa na trávniku neobjaví ani jeden z najlepších futbalistov sveta poslednej dekády.

Cristiano Ronaldo v lete prestúpil z Realu Madrid do Juventusu a hrať nebude ani Lionel Messi, barcelonská hviezda v sobotu utrpela zranenie lakťa.

Neskoršie testy ukázali, že Messi má zlomenú kosť v predlaktí a nútene bude pauzovať približne tri týždne.

„Je zásadný prvok v našej hre. Samozrejme, budeme sa snažiť aj bez neho o víťazstvá. Musíme prispôsobiť svoju hru tak, aby sme boli úspešní aj bez Messiho," uviedol tréner FC Barcelona Ernesto Valverde.

Jeho tím v sobotu zdolal FC Sevilla 4:2. Messi hral iba do sedemnástej minúty. Za ten čas dal gól a na druhý asistoval.