Hamilton majstrovský titul zatiaľ neoslavuje. Preteky v USA ovládol Räikkönen

Reakcie po pretekoch:

Kimi Räikkönen, víťaz: "Som šťastný, bol to skvelý týždeň. Mal som skvelý štart, to ma veľmi povzbudilo. Pneumatiky neboli úplne najlepšie, ale myslím si, že tak to mali aj Max (Verstappen) a Lewis (Hamilton). Som oveľa šťastnejší, než keby som skončil druhý. Dôležité bolo dostať sa do boxov v správny čas. Všetko sme spravili dostatočne dobre na to, aby sme vyhrali. Boli sme konzistentní a rýchli."

Max Verstappen, 2. miesto: "Mal som výborný štart a dobré prvé kolo. Mali sme dobré tempo, spravili sme veľa dobrých krokov. Na konci sme zatlačili, no v záverečných kolách som už stratil kvalitu pneumatík."

Lewis Hamilton, 3. miesto: "V prvom rade gratulujem Kimimu k bezchybným pretekom a dobrú prácu spravil aj Verstappen. Chceli sme dosiahnuť lepší výsledok, ale napokon je aj toto celkom dobrý výsledok."