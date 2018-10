Vybrali Kozákovho nástupcu, futbalovú reprezentáciu povedie Hapal

Vizitka Pavla Hapala

Narodenie: 27. júla 1969 (49 rokov), Kroměříž

Klubová kariéra: Sigma Olomouc (1986 - 1988, 1990 - 1992, 1998 - 1999, 2000 - 2001), Dukla Praha (1988 - 1990), Bayer Leverkusen (1992 - 1995), CD Tenerife (1995 - 1998, 1999), Sparta Praha (2000), SK České Budějovice (2002), Tatran Jakubčovice (2002)

Reprezentačná kariéra: Československo (21 štartov/1 gól), Česko (10/0)

Trénerská kariéra: SFC Opava (2003 - 2004), FC Zlín (2004 - 2005), Baník Ostrava (2005 - 2006), FC Nitra (2007 - 2008), FK Mladá Boleslav (2008 - 2009), MŠK Žilina (2009 - 2011), Zaglebie Lubin (2011 - 2013), FK Senica (2014), SR 21 (2015 - 2018), Sparta Praha (2018)

Najväčšie trénerské úspechy: majster SR 2009/2010 s MŠK Žilina, postup do skupinovej fázy Ligy majstrov 2010/2011 s MŠK Žilina, 5. miesto na ME 2017 so SR 21