Malá olympiáda ukázala nové šampiónky. Obe sú kanoistky

Slováci získali na OH mládeže tri medaily.

22. okt 2018 o 17:11 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Slovenskí športovci získali tento rok šesť olympijských medailí.

Tri vybojovala na zimných hrách v Pjongčangu biatlonistka Anastasia Kuzminová. Ďalšie tri pridali vekom ešte tínedžerky na hrách mládeže v Buenos Aires.

Je pravda, že olympijské hry mládeže sa tým veľkým nemôžu rovnať. Medzi mládežou nie je taká konkurencia, viaceré súťaže majú netradičný formát a hry nemajú takú dlhú históriu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Úspechy kanoistiek Emanuely Luknárovej a Kataríny Pecsukovej sú však prísľubom do budúcna.

Šestnásťročná Luknárová získala zlato v K1 a vo svojej druhej disciplíne C1 vybojovala bronz. O rok mladšia Pecsuková pridala striebornú medailu v šprinte v K1.

Blahoželal aj Martikán

Luknárová dúfala, že by mohla v Buenos Aires medailu získať.

„Bol to môj sen. V apríli sme mali kvalifikáciu a hry boli až teraz v októbri. Mala som čas nad tým rozmýšľať, ale nečakala som, že medaily budú až dve a že jedna z nich bude zlatá," hovorila mladá slalomárka.

Prečítajte si tiež: Slovensko získalo na OH mládeže už tri medaily. Luknárová má bronz

K zlatej medaile jej gratuloval priamo v Buenos Aires aj dvojnásobný olympijský víťaz kanoista Michal Martikán.

„Nevedela som, čo mám od súťaže očakávať, keďže to nebol klasický vodný slalom. Na druhej strane, ak by to bol vodný slalom, možno by to dopadlo inak," naznačila Luknárová.

Jej tréner Patrik Gajarský vraví, že ak by sa ho dávnejšie pred olympiádou niekto opýtal, či môže Luknárová pomýšľať na dve medaily, odvetil by, že je to nereálne.