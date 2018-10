Jeho snom bolo Česko. Hapal sa proti nemu postaví ako kouč Slovákov

Žilinu doviedol do Ligy majstrov.

22. okt 2018 o 14:23 Pavol Spál

BRATISLAVA. Šéfstvo slovenského futbalu sa možno inšpirovalo hokejistami, ktorých v minulosti úspešne viedol český tréner Vladimír Vůjtek.

Moravák Pavel Hapal je prvým cudzincom, ktorý povedie seniorskú futbalovú reprezentáciu Slovenska. Rozhodol o tom v pondelok výkonný výbor futbalového zväzu.

„Pôvodne boli aj iní kandidáti, ale v pondelok prebiehala diskusia už len o Hapalovi. Zmluva ešte nie je podpísaná, ale keďže som s ním hovoril predtým, či má záujem o túto prácu, okrajovo sme sa dotkli aj podmienok. Samozrejme, bude potrebné ich doladiť," povedal Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Zavážila práca s mladíkmi

Hapal bol skvelým futbalistom, reprezentoval Československo aj Česko. Niekoľko rokov legionárčil v Bundeslige i v španielskej lige. A zahral si aj Ligu majstrov proti Barcelone.

Ako tréner doviedol Žilinu do skupinovej fázy Ligy majstrov, čo sa podarilo na slovenskej scéne okrem neho iba dvom trénerom (Jánovi Kozákovi s Košicami a Vladimírovi Weissovi s Petržalkou).

V minulosti Hapal úspešne viedol slovenskú reprezentáciu do 21 rokov, s ktorou postúpil na vlaňajšie majstrovstvá Európy v Poľsku.

„Lepší tím som nikdy neviedol. Slováci by sa pre úspech aj rozkrájali,“ vravel vtedy Hapal.

Jeho výsledky s reprezentáciou do 21 rokov boli podľa šéfa SFZ rozhodujúcim faktorom pre výbere.

„Viac ako trojročná spolupráca sa ukázala aj výsledkovo ako veľmi, veľmi úspešná. Veľmi dôležité sú aj ostatné kvality a vlastnosti pána trénera Hapala," dodal Kováčik.

Nikto nebol proti

V ankete tréner roka 2017 skončil Hapal na prvom mieste spolu s Kozákom, obaja získali rovnaký počet bodov. Teraz skúseného kouča nahradí pri seniorskej reprezentácii.

Výkonný výbor poveril Kováčika a viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karola Belaníka, aby rokovali s Hapalom o obsadení uvoľneného postu po Kozákovi.

Vizitka Pavla Hapala Narodenie: 27. júla 1969 (49 rokov), Kroměříž Klubová kariéra: Sigma Olomouc (1986 - 1988, 1990 - 1992, 1998 - 1999, 2000 - 2001), Dukla Praha (1988 - 1990), Bayer Leverkusen (1992 - 1995), CD Tenerife (1995 - 1998, 1999), Sparta Praha (2000), SK České Budějovice (2002), Tatran Jakubčovice (2002) Reprezentačná kariéra: Československo (21 štartov/1 gól), Česko (10/0) Trénerská kariéra: SFC Opava (2003 - 2004), FC Zlín (2004 - 2005), Baník Ostrava (2005 - 2006), FC Nitra (2007 - 2008), FK Mladá Boleslav (2008 - 2009), MŠK Žilina (2009 - 2011), Zaglebie Lubin (2011 - 2013), FK Senica (2014), SR 21 (2015 - 2018), Sparta Praha (2018) Najväčšie trénerské úspechy: majster SR 2009/2010 s MŠK Žilina, postup do skupinovej fázy Ligy majstrov 2010/2011 s MŠK Žilina, 5. miesto na ME 2017 so SR 21

Z desiatich prítomných členov výkonného výboru hlasovalo deväť za Hapala, jeden sa zdržal.

Predstavitelia SFZ budú s bývalým českým koučom rokovať o kontrakte na jeden kvalifikačný cyklus, zväz bude mať v prípade postupu na majstrovstvá Európy 2020 opciu na predĺženie zmluvy.

Kováčik uviedol, že zloženie realizačného tímu bude plne v kompetencii nového trénera, ktorého oficiálne predstavia na tlačovej konferencii v stredu.

Proti Česku

„Mojím snom je raz viesť český národný tím,“ vyhlásil v minulosti Hapal. Krátky čas bol v českej reprezentácii asistentom trénera Petra Radu.

A čoskoro ho čaká špecifický zápas.

Prvýkrát na lavičke slovenskej reprezentácie sa 49-ročný Hapal predstaví v novembri v dvoch dueloch Ligy národov - v Trnave proti Ukrajine a v Prahe proti Česku.

Hapal dosiahol najväčšie trénerské úspechy na slovenskej scéne. Na Slovensku je uznávaný viac než v Česku.

Nedávno ukončil pôsobenie v pražskej Sparte a je na voľnej nohe. Môže nastúpiť prakticky ihneď.

Hapal viedol mnohých súčasných reprezentantov vrátane Stanislava Lobotku, Milana Škriniara, Alberta Rusnáka, Ondreja Dudu, Dávida Hancka či Samuela Mráza.

Na Slovensku sa cíti doma

Hapal dobre pozná slovenské prostredie, v minulosti viedol aj Nitru a Senicu. So Žilinou získal v roku 2010 majstrovský titul a doviedol ju do hlavnej fázy Ligy majstrov.

Vtedy mal v kádri aj súčasnú reprezentačnú brankársku jednotku Martina Dúbravku. „Na Slovensku sa cítim ako doma. Pôsobím tu s prestávkou osem až deväť rokov,“ povedal vlani pre SME.

Kozák z postu reprezentačného kouča odstúpil v nedeľu 14. októbra po prehre s Českom v Lige národov (1:2). Dôvodom bolo porušenie životosprávy siedmimi hráčmi kádra.

Cieľ? Nevypadnúť do nižšieho koša

Hapal dlhoročne spolupracuje s asistentom Otom Brunegrafom, ktorý pôsobil aj pri dvadsaťjednotke.

"Oto bude po mojom boku aj teraz. V hlave mám už istú predstavu, ale nikoho som ešte nekontaktoval. Najskôr sa spojím s určitými ľuďmi, keď to bude aktuálne, tak o tom budeme informovať," uviedol Hapal pre oficiálnu stránku zväzu.

"Je pre mňa veľká česť, že budem viesť slovenské národné mužstvo. Nepodarí sa to každému. Možno zavážilo aj to, že som na Slovensku dlhodobo pracoval a navyše som mal aj dobré výsledky s tímom do 21 rokov. Vážim si túto možnosť a je to pre mňa veľmi zaväzujúce," pokračoval Hapal.

"Verím, že sa veľmi rýchlo zžijem s hráčmi v mužstve. Je v ňom veľa chalanov, ktorých som trénoval v dvadsaťjednotke. Ciele sú nasledujúce prvé dva zápasy sú v Lige národov, chceme v nich uspieť a nevypadnúť do nižšieho koša. Následne sa budeme chcieť dobre pripraviť na kvalifikáciu ME2020 a postúpiť na tento šampionát," uzavrel Hapal.