Osaková doplatila na zbytočné chyby, v Singapure končí už v úvode

Americká tenistka Sloane Stephensová zdolala v úvodnom súboji červenej skupiny svoju japonskú súperku po trojsetovej bitke.

22. okt 2018 o 16:40 TASR

SINGAPUR. V úvodnom súboji červenej skupiny na MS WTA Tour v Singapure zvíťazila americká tenistka Sloane Stephensová nad japonskou súperkou Naomi Osakovou po trojsetovej bitke 7:5, 4:6 a 6:1.

V druhom pondelňajšom zápase skupiny proti sebe nastúpili Nemka Angelique Kerberová s Holanďankou Kiki Bertensovou.

Duel piatej s treťou nasadenou tenistkou bol od úvodu vyrovnaný. Na začiatku prvého setu si hráčky vymenili servis a ďalšie straty na oboch stranách prišli v 7. a 8. geme. Za stavu 5:5 však Osaková opäť prišla o svoje podanie a jej súperka využila v nasledujúcej hre tretí setbal.

Japonka nastúpila do druhého dejstva aktívnejšie, ťažila z dobrého servisu, predviedla oveľa viac víťazných úderov a dostala sa do trháku 5:2. Nasledujúce dva gemy síce premrhala, no v desiatej hre opäť Stephensovú brejkla, keď tá pokazila druhé podanie, a vyrovnala na 1:1.

Američanka vstúpila výborne do rozhodujúceho setu a po úspešnom returne získala brejk. Osaková robila zbytočné chyby a často dávala najavo svoju frustráciu.

Stephensová lepšie zvládla dôležité momenty a išla si za víťazstvom. V piatej hre predviedla výborný úder, keď Osakovej bekhend vrátila krížom späť a po druhom brejku v sete viedla už 4:1. Dobre rozohraný zápas už bez problémov dotiahla do víťazného konca.

MS WTA Tour 2018 - červená skupina:

Sloane Stephensová (5-USA) - Naomi Osakaová (3-Jap.) 7:5, 4:6, 6:1