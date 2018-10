Bertensová fantasticky otočila zápas a v Singapure porazila favoritku Kerberovú

Holanďanka sa dostala na turnaj ako náhradnička za Halepovú.

22. okt 2018 o 18:51 TASR

SINGAPUR. V druhom pondelňajšom zápase červenej skupiny turnaja MS WTA Tour 2018 v Singapure zvíťazila Holanďanka Kiki Bertensová nad favorizovanou turnajovou jednotkou Angelique Kerberovou z Nemecka v troch setoch 1:6, 6:3 a 6:4.

Trojsetovú bitku priniesol teda aj druhý pondelňajší duel, i keď to tak spočiatku vôbec nevyzeralo. Ako mierna favoritka do neho nastúpila najvyššie nasadená Kerberová a v úvodnom sete to proti debutantke v singli na turnaji aj potvrdila.

Po polhodine a dvoch brejkoch ju zdolala 6:1. Navyše v úvode druhého dejstva svoju súperku opäť brejkla a viedla už 2:0.

Odvtedy to však už bolo úplne iné predstavenie. Bertensová sa nakopla k lepšiemu výkonu, hrala agresívnejšie, zlepšila podanie i presnosť úderov, dostala Nemku pod tlak a tá začala robiť chyby.

Ôsma nasadená Holanďanka vyrovnala na 2:2, v ôsmom geme pridala druhý brejk (5:3) a dopodávala do víťazstva v sete.

V tom rozhodujúcom si až do ôsmej hry nedokázala ani jedna hráčka udržať podanie. Podarilo sa to až Bertensovej, ktorá viedla 5:3, Kerberová síce znížila, no Holanďanka, ktorá sa na turnaj dostala až ako náhradníčka za zranenú svetovú jednotku Simonou Halepovú z Rumunska, si už víťazstvo nenechala zobrať a tretí set vyhrala 6:4.

MS WTA Tour 2018 - červená skupina:

Kiki Bertensová (8-Hol.) - Angelique Kerberová (1-Nem.) 1:6, 6:3, 6:4

Sloane Stephensová (5-USA) - Naomi Osaková (3-Jap.) 7:5, 4:6, 6:1